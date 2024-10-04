36歲圈中人夫「驚爆火燒車」消防員急到現場　突然起火原因仍未明

混血男神鳳小岳今（4）日驚傳火燒車意外，下午他開著休旅車行經新北市蘆洲區仁愛街與民族路口時，車子突然起火，幸好鳳小岳及時逃下車，人並沒有受傷。



消防隊獲報趕到現場，順利將火勢熄滅，鳳小岳所屬的環球音樂表示：

「人都平安，謝謝大家的關心。」



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據悉，鳳小岳開車途中發現車子在冒煙，立刻停在路邊查看，也好在即時下車，所以人都沒有在車上，他今天晚上在榕酒吧會有演出，會正常出席。

起火原因仍待查，他周日也會如期在浪人祭演出。

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