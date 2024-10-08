35歲失婚女星淪單親媽 低調攜子行街被捕獲 靚樣飄仙氣震撼路人
撰文：聯合新聞網
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35歲女星Angelababy（楊穎）與男星黃曉明2年前離婚，最近男星黃曉明已經有新戀情，認愛網紅葉珂，Angelababy依舊快樂過生活，工作之餘帶著孩子四處走，日前還有網友偶遇母子倆，網友大讚Angelababy狀態實在太好。
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網友在小紅書分享巧遇Angelababy的目擊照，是在商場搭手扶梯時巧遇，網友為了確認是Angelababy還衝回去再看一次，還假裝買東西才確定就是Angelababy本人，而且雖然她打扮低調，但實在是因為太美，所以還是很多人都有認出她。
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網友直呼：
「本人超級美，眼睛超漂亮」、「很難想像她是一個孩子的媽」、「真的散發仙氣」、「一看到她就被吸引」。
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