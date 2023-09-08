早婚、閃婚必離婚？00後失婚媽媽歷盡家暴出軌：恐婚但仍嚮往愛情

轉眼2023年已經過去了三分之二，越靠近年底，越到了深圳年輕人最害怕的催婚環節。今年更扎心的是，00後也進入了法定結婚年齡段，有些00後甚至已經離婚了。沒想到，00後都有前夫了，有些80後連前任都沒有。有關數據顯示，深圳人的初婚年齡是30.8歲，而00後裏最大的也才23歲。小小年紀已經淺嘗過婚姻的滋味，在深圳確實顯得有些急不可耐。



普世價值觀裏，00後被定義為更加注重自由和個性的一代人，所以到底是什麼促使他們願意壓縮個人自由，步入所謂的「愛情墳墓」？又是什麼讓他們在婚姻裏倉促轉身，徒留一句：結婚早的唯一好處，是離了婚還很年輕。

我們和幾位離婚的00後聊了聊，看看深圳的00後是怎麼思考婚姻、家庭和價值觀的。

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01 00後眼裏的結婚

在02年的肖芸看來，她曾經擁有過的那段婚姻，是一場青春的豪賭。她未滿21週歲，五官秀麗，説話間仍有一種少女的稚嫩，只是看起來永遠心事重重。如果她不説，沒有人看得出她有一個女兒，而且已經上幼兒園了。是的，第一段婚姻給她留下了一個嗷嗷待哺的小孩，還有時常讓她情緒反撲的抑鬱症。聊起前夫，她言語間有一種發自內心的憤恨、和終於解脱的舒暢。

她的前夫是90後，兩人相差8歲。他們相識於紋身店，「他是紋身師，我去找他紋身，然後就玩到一起了，日久生情吧。」彼時，他開了一間紋身店。他們相遇於他「事業有成」的空窗期，他甜言蜜語，循循善誘，而她年少懵懂，以為那一瞬間的愛情就是永遠。

當時肖芸的家人強烈反對他們在一起，「我年紀小，還在讀書，他一身紋身，我家人特別不喜歡。」但有些南牆只有自己撞了才知道。在家人一直不同意他們在一起的情況下，他們還依舊繼續聯繫，偷偷在一起。後來，他滿身的紋身也沒有為了她洗掉，而她，卻在他的慫恿下頻頻逃學，最後從技校輟學，為了般配「中專畢業」的他。

他們就這樣「廝混」在一起，導致意外懷孕，可他卻從來沒有表示過要給她舉辦一個像樣的婚禮，把她明媒正娶地迎進家門。直到孩子1歲，他的家人才準備給他們補辦婚禮，但婚禮好像與她無關。「沒有人告訴我要辦婚禮了，就連他也沒跟我説，直到結婚前一個星期我才知道，我一點準備都沒有。」因為孩子已經落地生根，肖芸的家裏人不得不同意她的婚事。婚禮前一個星期，她的媽媽帶她去買了秀禾服，就這樣，她正式進入了第一段婚姻。

和肖芸「因為愛情」的婚姻觀不同，00年的鄧力決定結婚，一開始只是因為合適。他和前妻都在深圳寶安工廠上班，過年回老家的時候，經人介紹相親。他們進度趕得很快，2月份認識，4月份就把結婚證領了。自從他18歲高中畢業，出來深圳打工後，家裏人就開始催他結婚、生子。但是身邊的女孩不是已婚的就是看不上他。獨自一個人在深圳漂泊，他看着身邊的人結婚生子，也迫切想擁有自己的歸屬感。

恰巧媒婆介紹的這個女孩，和他家境相似、學歷相仿，更一致的是，她雖然才比鄧力大兩歲，家裏人從來沒有停止過催婚。於是在認識了三個月後，他們都覺得雖然對彼此暫時沒有愛情，但也能湊合着過日子，所以就結婚了。那時的他覺得，兩個人相互依靠總好過一個人獨自漂泊。而且，他覺得自己年紀還小，合適就在一起，不合適就離，沒什麼大不了的。「湊巧的是，她説她也這麼覺得。」

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02 00後的婚姻，也少不了一地雞毛

選擇相信愛情的肖芸，在婚姻裏感受到，愛情的甜蜜並沒有持續多久，就變成了無邊的黑暗。在一起之後，前夫暴露了真面目，經常毆打她，她想逃離，卻偏偏意外懷孕。那時，她還天真地以為開弓沒有回頭箭，也覺得人性是會改變的。

「我以為他會改，但他反而變本加厲。」前夫家暴不分情況，他幾乎不喝酒，腦子很清醒自己在做什麼，有的時候打人是因為心情不好，有的時候會找各種藉口，「他叫我修空調，我不會，他一巴掌就過來。」他家暴也不分場合，「我懷孕四個月的時候被他扇了二十幾巴掌，差點暈過去。」孩子出生後，他也當着孩子的面打，絲毫不避諱會給小孩留下心理陰影。

肖芸説，在辦婚禮前她其實就已經動搖，想帶孩子逃離這個人。但是她每次沒跑多遠，就會被他抓回去再狠狠打一頓。「唉，我也不懂當時抽什麼筋。」更致命的是，雙方父母都知道他家暴，但是他爸媽管不了他，「我爸媽説了他好多次，沒用的」，她像活在公開的黑暗裏，卻沒有人能夠把她救出來。

在這段婚姻裏，前夫不僅是一個狂暴的丈夫，也是一個不稱職的父親。「他完完全全就是一個甩手掌櫃，對自己的小孩一直都不管不顧，小孩從出生到2歲都是我自己一個人帶，他可有可無。」前夫不僅在感情上忽視家人，在經濟上更是完全不在乎他們。他們生活在一起之後，他每個月只給肖芸買菜的錢，「我自己手上沒有一分錢，我又沒法上班，沒有人帶孩子。」

肖芸本以為辦完婚禮後，他會安份地和她一起好好生活，但終究只是她的幻想。「我們辦酒一個月後，他就出軌了。當着我和小孩的面，光明正大地把別的女人帶到家裏來。」冰凍三尺，非一日之寒。她徹底死心，「這次我沒有忍，我跑了。」或許是因為有了新歡，這次她帶着孩子跑了後，沒有再被抓回去了，他們的婚姻也到此結束。

鄧力決定結束婚姻，也是因為在同居之後，才感覺到了對方已經心有所屬。他們結婚之後，兩人之間的溝通屈指可數。「我不太擅長和人溝通，也不太會關心人，只能什麼事都由着她，家務活也全都自己做」，而這換來的是她天天打電話回娘家投訴，説他這不好那不好，過不下去了。

後來，鄧力發現她天天和一個男性朋友打電話，和自己説只是一個普通朋友。直到他感覺綠帽已經在他頭上扣牢了，他才鄭重地叫她面對面聊一聊，並且也強調了，最終不管是什麼結果都能接受。前妻和他坦言，自己當時是和前男友分手了，賭氣之下才閃婚。現在前男友後悔，回來找她，説不介意她結過婚，而她自己也忘不了他。

「話都説到那了，我再糾纏也太不識相了。很可惜，雖然可能沒有愛情，但也沒能發展成相互依靠的親情。捆綁一個心有所屬的人又會有什麼好結果呢？」因此，這段短暫的婚姻只持續了不到三個月。「我後來才醒悟，兩個不同心的人強行在一起，給人帶來的孤獨感，比獨自一人時還翻了好幾倍。」

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03 恐婚，但還相信愛情

可以説，這些00後是衝動的。他們年紀小，橫衝直撞，但對於後果，也敢做敢當，尊重自己的經歷和感受。現在距離肖芸離婚已經過去了半年。與其説離婚，不如説分手，因為她結婚時未滿法定年齡，所以沒有領結婚證，現在所謂的「離婚」也談不上用一紙離婚證去證明。

「我覺得經歷了這段失敗的婚姻後，我變得懂事了，會心疼自己的爸媽，也懂得成為家長的責任，沒有像以前那麼任性、耳根子軟，被人牽着鼻子走了。」分開後，她深知想向前夫拿撫養費簡直天方夜譚，她也不想再和他有任何的牽扯，所以她把孩子交給自己的爸媽，自己在龍華找了個包吃住的工廠，每個月都把錢攢下來，交給爸媽養孩子。「説實話，我後悔這麼早就結婚，後悔年紀那麼小就不讀書，但是生活沒有後悔藥。」聊到後面的打算，她唯一的念想就是好好賺錢，把孩子養大，慢慢治癒抑鬱症。

對於00後的他們來説，當一段關係帶來的消耗遠遠大於滋養，不如放自己一條生路。

鄧力和家人解釋因為自己的原因，兩個人合不來，所以領了離婚證。家人雖然也惋惜，但也感覺沒有小孩的男人「二婚」，也不是什麼難題，便也沒有過多追究。離婚後的那個星期，他覺得房子變得空蕩蕩的，半夜總是反思這段婚姻，「要是對她再主動一點，會不會就不會離婚。想到睡不着，心裏很堵，很難過。」但一個星期後，他就走出來了，他註冊了交友軟件，準備認識新的異性，希望能和別人有共同話題，能產生共鳴和心動的感覺。但這次，他不會那麼快就把對方和自己通過一紙法律證書綁定在一起，他只想體驗愛情。

肖芸也在認識新的異性，她還是對愛情充滿嚮往。「現在的狀態是恐婚，感覺談戀愛比較好」，她堅稱，如果開始新的關係，自己會提前和對方説有一個孩子，有過一段婚姻，不會先斬後奏。她覺得自己在二十歲，便吃過了別人三十歲、四十歲才吃過的苦，也算少走了很多彎路，「只能説，過去再不堪，生活也還是要繼續。我們00後，不怕世俗的眼光。」

備註：文中人物均為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】