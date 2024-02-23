55歲黃品源被傳再婚 娶俄羅斯女鋼琴家 失婚10餘年終覓得愛侶
撰文：中天新聞網
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55歲的黃品源傳出即將再婚，對象是俄羅斯美女鋼琴家艾琳，他也透過經紀人回應：「好消息終究還是包不住，收到來自海內外這樣多的祝福，真的再次感謝大家」。
55歲的黃品源在1995年與前少女團體「Apple Pie」的成員蜜兒結婚，育有1子1女，2013年宣布離婚。近日傳出將在北京娶擁有博士學位的俄羅斯美女鋼琴家艾琳，好友也陸續收到電子喜帖。
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再婚消息傳出，黃品源也透過經紀人Monkey回應：「首先謝謝大家的關心，本來沒有想要鋪張，但好消息終究還是包不住，收到來自海內外這樣多的祝福，真的再次感謝大家，祝大家新春快樂，龍年吉祥。」
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