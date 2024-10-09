最強童顏！39歲女偶像肌膚狀態簡直完美　網民：說是20歲都不過份

K-pop界傳奇女團2NE1，睽違10年6個月回歸並舉辦演唱會，4日起接連3天在首爾奧林匹克公園舉辦「2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN SEOUL」演唱會，不僅師妹團「BLACKPINK」、「BABYMONSTER」都現身觀賞，被網友稱是「YG女團三代同堂」，連師兄GD等人都驚喜力挺，全場觀眾看是看到噴淚，直呼這才是青春。



39歲的Dara更是因為肌膚狀態太好衝上熱搜，不少人認為她完全沒有步入中年的感覺，依舊滿滿少女感，甚至說是20歲都不過份，被讚是「最強童顏」。而過去身材一直忽胖忽瘦的朴春，這一次也以纖細模樣現身，可見為了演唱會，每個人都做足了準備。

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CL表示，成員們一直想舉辦特別的活動，看到終於成真感到非常不可思議。朴春則分享道：

「我一直在盼望這一天，能與粉絲再度相見，真的像夢一樣。」



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Dara感性說：

「這次演唱會是我們與粉絲久別重逢的機會，我們會用最棒的舞台回報大家。」



該演唱會預定2025年2月8日最終場在台北舉辦。

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