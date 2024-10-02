香港影壇傳奇消失7年重返幕前　實力女星慶幸同佢結片緣卻留遺憾

香港全新動作片《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，並由雙胞胎導演梁冠堯、梁冠舜執導，集合劉俊謙、伍允龍及蔡思韵，聯手香港傳奇武術指導董瑋共同演出，影壇傳奇董瑋時隔7年重返螢光幕前，扮演過氣的動作指導，和蔡思韵扮演一對疏離的父女，但蔡思韵嘆說可惜：「希望下次能和前輩合作時可以有打戲。」對於男友劉俊謙大量打戲完全不心疼，反而直呼好羨慕。



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蔡思韵飾演董瑋的女兒，因父親長期投入工作，忽略家庭，父女關係疏離，蔡思韵表示很榮幸能和大前輩合作：「Dee哥（董瑋）太nice了，很照顧後輩，相處時不會讓人畏懼，但是會十分尊敬他。」但她嘆說難得和傳奇動作指導合作，卻完全沒有動作場面：「希望下次和Dee哥合作時，可以和他能在動作戲上有合作。」董瑋則表示蔡思韵條件很好，身高也夠，有拍動作戲的潛力：

「林青霞都可以拍出好看的動作場面了，一定有方式可以拍好的。」



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70歲的董瑋從11歲就進入影壇，16歲開始做龍虎武師，曾在李小龍的《龍爭虎鬥》中演出並擔任替身，80年代初期演出多部電視劇而廣為人知，還曾到台灣拍攝電視劇，後來他將工作重心轉移到幕後擔任武術指導，在超過50年的動作生涯中，兩度獲得金馬獎最佳動作設計，更七度獲得香港金像獎最佳動作設計，堪稱是大師級。

70歲的董瑋從11歲就進入影壇。（資料圖片／陳順禎攝）

而蔡思韵再次和男友劉俊謙同台演戲，但兩人只有一場對手戲，劉俊謙在片中飾演滿腔熱血的動作替身，常常打到全身傷痕累累，被問到是否會感到心疼，蔡思韵說：

「不會心痛，他是一個專業的演員，我也很相信他，也相信現場的動作指導會顧到安全。」



蔡思韵更笑稱很羨慕男友，能夠親身上陣演出精彩的動作場面，為他感到很開心。

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