運動系絕美女星獲封「台版莎賓娜」 自拍照意外洩漏魔鬼S級曲線
撰文：ETtoday
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藝人洗菜（王宇君）熱愛籃球，曾參加《全明星運動會》而打開知名度，與潘君侖主持公視的運動節目《敢動應援團》，該節目入圍了「少年節目獎」。
她也將隨著節目出席第59屆金鐘頒獎典禮，近日挑選紅毯戰袍，絕美身材被看光！
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洗菜限動PO出影片，配上文字「來挑走紅毯要穿的禮服，嘻嘻」，並Hashtag「金鐘獎10月18日見」。
影片中，她在一間婚紗店挑選禮服，站在鏡子前手持手機自拍，黑色長髮挽起。
雖然畫面加上塗白效果保密，試穿中的禮服仍讓她大露香肩，以及手臂上的刺青。
而衣服貼身設計，意外洩漏女神的魔鬼S級腰身，背景則有一排雪白婚紗懸掛在衣架上。若隱若現更令人期待金鐘紅毯戰袍。
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現年33歲的洗菜因外型神似哈薩克女排選手莎賓娜，2014年在PTT表特版被貼出穿球衣打籃球的照片，被封為籃球界的「台版莎賓娜」，同時也有甜美歌喉，過去曾當駐唱歌手。
她去年與潘君侖合作主持運動紀實節目《敢動應援團》，獻出主持第一次，且去年7月錄影時，經歷了子宮15公分肌瘤手術切除，一邊復原一邊主持，如今節目成功入圍，也將參與金鐘盛會。
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