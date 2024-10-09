90年代男神離巢3年臉頰凹陷滿臉鬍渣　靚仔形象盡毀卻重拾快樂

45歲日本男星長瀨智也，過去一直都是尊尼事務所旗下藝人，顏值極高的他，擔任偶像團體「東京小子」（TOKIO）主唱，也因為極佳的外型演出日劇《池袋西口公園》、《女婿大人》系列、《My Boss, My Hero》、《我家的故事》等經典日劇。



他在2021年離開老東家，開始徹底放飛自我，全力用心過生活，不是去釣魚就是玩摩托車，開啟第二人生。近日他曬出一張最新的自拍近況照，不僅滿臉鬍渣還留了一頭長髮，完全顛覆他過去的美男形象。

【圖輯】點圖放大看長瀨智也近照及更多全盛時期靚相👇👇👇

+ 16

不少網友認為當偶像真的太辛苦，不能談戀愛也不能享受生活，現在的長瀨智也才是真正的在享受人生。他也結識職業滑板選手田口悟，2023年更跨海赴台，為支持田口悟的品牌在台灣舉辦的世界巡迴展，可惜當時他並未接受訪問，僅是特別赴台力挺好友。

【同場加映】90年代港產片型男白千石曾任三級片男主角 60歲現況仲好大隻有型（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

延伸閱讀：

「暗黑界IU」艾悠遭爆賣原味內褲 原來是假的

鋼琴家郎朗「送給GD簽名專輯」流落二手書店 粉絲推測幕後原因

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】