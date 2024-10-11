女星被前輩性騷擾　男方稱胸部「應該C+好想搓一下」仲出手摸私處

女星黃小柔出道多年，螢幕上的她大方又活潑，形象偏中性，但她透露，自己選擇保持這種形象，都是因為曾被演藝圈前輩言語、動作性騷擾，她為了保護自己，因此刻意建立現在的形象。



黃小柔7日在Instagram發布影片，她在影片中坦言，她曾遇過業界前輩以工作機會當條件，邀她晚上出去吃飯，如果她拒絕，未來可能就會失去工作機會。

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她還提到，自己被「大哥」性騷擾：

「他就走過來說，哎，我看妳的胸部，應該就是C+吧，好想搓一下喔。」



節目錄影開始前，該位「大哥」甚至出手從黃小柔的屁股往私密處深抓，令人髮指。

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事後黃小柔向其他前輩尋求幫助，「他就說，妳就把自己弄得很像男生，就不會出事了」。此後，她把自己的形象塑造成偏中性：

「很多人都會調侃我說『她就是男生』，其實那個是保護色。」



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