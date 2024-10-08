38歲昔日新秀冠軍疑似翻撻超模女友　被野生捕獲同遊日本舉止親暱

38歲香港男歌手陳偉霆長相帥氣，擁有大批女性粉絲，2016年演出《老九門》張啟山一角一炮而紅，後來就將演藝重心放在大陸，並陸續演出多部陸劇，人氣極高，去年他爆出和大陸超模何穗分手，雙方都沒有公開認愛，近日有網友在日本巧遇2人，認為雙方感情看起來非常穩定，照片一曝光立刻登上微博熱搜。



【圖輯】點圖放大看更多何穗靚相👇👇👇

+ 27

陳偉霆2021年就傳出與超模何穗熱戀，還有知情人士表示，2人早在2019年就開始交往，甚至雙方已見過家長論及婚嫁，但因婚禮形式意見不合分手，不過近日有網友在日本旅遊巧遇他們，照片中小倆口非常低調，男生脖子後方的刺青及女生帽子的款式，都曾在他們社群出現過，因此推斷出2人身分。

【圖輯】點圖放大看更多陳偉霆靚相👇👇👇

+ 13

其中一張照片中何穗摟著陳偉霆，手輕輕扶著男友的背，互動相當親密，讓許多網友看了直呼，他們感情看起來非常穩定，2人不是舊情復燃就是沒有分手過。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

延伸閱讀：

柯案爆收網！沈慶京行賄歷程曝 京華城容積率「求保底560%」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】