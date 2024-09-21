望月影評｜紀錄香港疫情眾生相　李麗珍李靖筠陳湛文中她演技飛躍

「家家有本難唸的經」，沒錯，每個家庭總會有各自的經歷，但是，家庭裡流露著的溫暖和歡笑，互相的體諒和了解，就是最重要的。《幸運是我》導演羅耀輝最新自編自導的作品，再次以「家」作為故事的主軸，寫下今天家庭裡的「圓」和「缺」。《望月》羅耀輝再次探討「家」的命題，再次刻劃人與人之間的細膩感情，有笑有淚，道出家庭的幸福和溫暖。



《望月》故事講述自小失去父愛的廖美珍，跟隨母親和哥哥一起生活，他們三人雖然一起生活，但是各自都有著不能說的秘密 — 美珍晚上在便利店工作，可是一直受到老闆的責罵和騷擾，一天，她在交友程式認識了一位素未謀面的男子David，以為一切都是美好的開始，可是… 母親瑛姐為家努心努力，每天為客人修補衣服，辛苦的背後，其實是想一家團聚，聊天食飯；哥哥逸風的生意不如意，跟妻子鬧分居，但要在家人面前裝模作樣，人生失意之時，卻遇上了店舖的鄰居彭立凱。他們三人，雖然同一屋簷下，但各懷心事，月圓之下，彼此心事能否解開嗎？

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羅耀輝第一部自編自導的《幸運是我》，已經是2016年的作品，去年（2023年）完成了《望月》，無獨有偶，兩部作品都是以「家」作為主題，但是，彼此不同的是，《幸運是我》中的介旭和芬姨並沒有血源關係，他們二人因為偶然的相遇，二人一起同住，漸漸建立了家庭的溫暖。《望月》則是從瑛姐、美珍、逸風三人一起經過的單親家庭生活，漸漸地勾起了彼此的秘密，從而他們的距離由近變遠。

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《望月》從美珍的一段旁白開始，簡約地解說了她的背景，跟母親和哥哥之間的關係，接著，故事從他們三位人物的不同視角，他們如何地去看家庭的溫暖，互相之間的感情和維繫，可是在他們心裡的隱瞞和秘密，漸漸地建立起了一道牆，形成彼此的隔膜，難以啟齒。羅耀輝透過他們三人各自的角度，既是嘗試去明白和了解對方的心境，同時亦反問自己，是否已經做得好，還是一直都沒有做得好過，才導致關係的距離漸漸拉遠。

「望月」是瑛姐與美珍的一個約定，只要望著月亮，他的父親便會出現，美珍一直期盼著月圓的晚上，父親便會回來。但是… 這是真的嗎？大概，這也是瑛姐一直給予美珍的希望，但是… 美珍知道，這只是母親給她的安慰，讓她心裡本來的悲慘，添上了一份溫暖，引申至電影的主題。

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美珍的故事是電影的主線，而哥哥逸風則是電影的副線部份，從他的角度伸延至他和妻子阿詠的婚姻，以及跟彭立凱之間的友情，素材相對是比較豐富。逸風的角色設定比較悲觀，一直活在沉悶和不愉快的生活裡，彭立凱的出現，把他的生活添上了一點的歡樂。逸風和阿詠的感情，羅耀輝以黃凱芹的歌曲「珍惜這一晚」，從逸風的角度唱起來，唱盡了他心裡的悲痛。

影片設定的背景，大約是在疫情的時期，相信這也是切合著當時拍攝的時間，所以片中人物大部份時間均是在戴著口罩。羅耀輝在劇本的處理上，配合當時的社會現象，加入了跟疫情相關的元素及情節，刻下也記下當時香港的眾生相，今天看到這些情節，也會產生了一點的共鳴。羅耀輝編寫的劇本，結構完整，節奏流暢，呈現著有笑有淚和細緻溫情的格調，整體也控制得準繩，跟前作有點互相呼應的效果。

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片中三位主要的演員 — 李麗珍、李靖筠、陳湛文三人的表現，李麗珍的演出細膩內歛，演繹著瑛姐為了家庭而承受秘密的負擔。李靖筠這次在於演出上，顯然是有進步，大概也是角色的設計上，讓她有不少的發揮，表現自然恰好。陳湛文的演出則比較四平八穩，既是跟李麗珍與李靖筠不少的同場演出，他跟片中另一演員楊偉倫亦有多場的合演，二人擦出不少的火花。首次演出電影的李芯駖，可見她的演出恰好，可是劇本上對於她的角色描寫不算很多，讓她未有很有效的發揮。

《望月》可被謂為羅耀輝繼前作《幸運是我》後，另一部對於家庭主題探討的作品，兩部作為同樣地以家庭的主軸，人物之間的關係，彼此流露著真摯的親情，細緻感人，會心微笑，悲傷中帶來溫暖和幸福，一脈相承。羅耀輝透過一個家庭倫理的故事，配以電影的時間背景，既是有一點的壓力，配以輕鬆的格調，讓大家觀看電影之時，也可會舒緩一番，猶如影片的最後一個鏡頭，不管什麼事情的發生，也要繼續向前走！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​