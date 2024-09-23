61歲香港殭屍片始祖暴瘦現身　重返《殭屍先生》拍攝地點感觸良多

從影45年，主演過多部膾炙人口的殭屍題材電影成為經典傳奇人物錢小豪，攜手「零死角女神」林岱縈，出席「憶起湖口，老街電影節」重映電影《殭屍先生》活動，吸引超過300人到場，還有人裝扮成殭屍、道士等造型，讓老街充滿鬼怪氣氛。



錢小豪也重現「秋生」角色，林岱縈則是向《鬼新娘》致敬，對著錢小豪喊出經典台詞「秋生、秋生」，並用粵語唱起《鬼新娘》主題曲，性感又俏皮的模樣，讓錢小豪直呼：

妳可以開始勾引我了！ 錢小豪

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錢小豪見到當年殭屍電影《殭屍先生》拍攝地點時，感性的說：「很多人見到我的時候，都會跟我說，我是從小看你電影長大的；但今天再次回到湖口老街的情懷，這裡才是看我長大的。」錢小豪、林岱縈登場時，也應觀眾要求，再次合唱《鬼新娘》主題曲，全場觀眾最後還一起喊出「秋生、秋生」。

1985年以港產片《殭屍先生》開啟靈幻電影殭屍熱潮，因此爆紅的林正英、許冠英、錢小豪堪稱最經典的殭屍始祖，為了出席「憶起湖口，老街電影節」，錢小豪與林岱縈找來曾連續二年拿下「TFDA 時裝設計新人獎」首獎及「台北好時尚TOP時裝設計大賞」金獎的新興設計師胡俊丞的服裝品牌agâru合作，量身訂製結合殭屍、道士、草人等元素所打造出來的服飾登場，錢小豪重現「秋生」角色，林岱縈則是被稱是「新一代鬼新娘」，為的就是要向經典致敬。

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林岱縈說，自己也是從小看錢小豪電影長大，在跟錢小豪相處的過程中，發現他是一個隨時可以「一秒入戲」的人：

「我私下在模仿電影中鬼新娘對秋生吹氣的橋段，結果小豪哥立刻做出被女鬼迷惑的眼神，暈倒在我肩膀上。」



林岱縈也期待未來有機會能夠挑戰演女鬼的角色，至於是哪一種類型，她則回，漂亮的女鬼，是可以讓人不寒而慄的那種。

演出《角頭-大橋頭》的草爺，也特地到場扮成「文才」結果卻被同行友人吐槽，是大一號的古惑仔陳浩南跟仔仔周渝民，讓他直接乾脆對著錢小豪唱起「流星雨」。錢小豪知道草爺在劇集《今夜一起為愛鼓掌》大談同志情，還獻出男男初吻，還特別讚賞他，這對專業演員是很好的挑戰。

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