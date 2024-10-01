觀眾票選不想在電視看到的藝人「她」戀上米芝蓮大廚身敗名裂

2024年對日本演藝圈是「復出」之年，多位曾經深陷負面風波的藝人，紛紛在今年重新出發，而女藝人因涉入不倫醜聞，雖然想努力復出，是否被大眾接受仍是考驗。日媒《FLASH》在全國進行問卷調查，以「已經不想在電視上看到她」，其中有4位不倫女藝人被重點點名。



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【第4名】廣末涼子

廣末涼子2023年6月被爆出與米芝蓮名廚鳥羽周作不倫，連秘密情書都遭到曝光，並與結婚13年的丈夫Candle June離婚，雖然受到經紀公司懲戒停止活動，但宣布退社獨立門戶，現在已經自行復出。她9月16日更在電視節目以VTR方式露臉。60歲上班族男性認為：

「她曾是我喜歡的女演員，但現在形象完全崩壞了。」



40歲上班族男星表示：

「她就像什麼都沒發生一樣重新出現在公眾面前，這樣的行為令人無法接受，也讓人難以認同。」



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【第3名】唐田英里佳

唐田英里佳以清純形象走紅，2020年被爆未成年時與東出昌大不倫戀，且當時男方妻子渡邊杏正懷第三胎。她就此形象重創，敲定的片約被取消，更一度退居幕後在所屬公司當行政員工，近年復出接演韓劇，又接演流媒體平臺Netflix的電視劇《極惡女王》。她想積極回到幕前但仍有觀眾抗拒，有30歲女性表示：

「不倫的形象太過強烈。」



20歲兼職女員工稱：

「她看起來清純，但不倫的行為讓人感到不悅。」



20歲女學生表示：

「她在不倫時期有發佈暗示貼文，演技也給人不佳的印象，總而言之沒有留下好的形象。」



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【第2名】Becky

Becky原本是零緋聞女星，2016年與「極度卑劣少女」的主唱川穀繪音爆發不倫戀，LINE對話被曝光，被發現在記者會上道歉都是假哭，人設徹底翻車，至今8年，大眾對她的反感仍然很強烈。有20歲女學生表示：

「成年人了還發送那樣的LINE資訊實在太過分。我認為她過去一直輕視他人。她破壞了別人的家庭，卻能夠結婚並繼續出現在電視上，真是令人不解。」



60歲全職太太則說：

「她本來以清新形象示人，如今卻讓人大失所望。」



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70歲女性表示：

「只要她一出現在電視上我就會換頻道。她那種狡猾和計謀的形象讓我討厭。」



還有50歲女職員提到：

「我本來就不喜歡她，但在記者會上她還輕描淡寫地撒謊，這讓我在看到她時感到非常不舒服。」



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【第1名】福原愛

福原愛2021年捲入不倫風波，與臺灣丈夫江宏傑離婚後又有官司纏身，訴訟期長達兩年。她從小接受魔鬼式乒乓球訓練，「愛哭鬼」可愛形象受到日本民眾支持，如今眾人眼光轉為嚴厲。50歲全職太太表示：

「在日本受到批評就去中國活動，這讓我非常生氣。」



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60歲男性說：

「原本是那麼可愛的人。」



60歲女性表示：

「她曾是一名清新的體育選手，婚後的親密舉動也被報導，但現在這是什麼情況？讓人失望。」



你是否會接受上述四位藝人的「復出」呢？你又是如何看到污點藝人復出一事呢？歡迎留言分享你的見解。

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