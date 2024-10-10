阿嬌前夫賴弘國成二寶爸 老婆生到一半幾乎瞓著 人妻靚樣成焦點
撰文：聯合新聞網
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有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，與女星鍾欣潼（阿嬌）離婚後，2022年娶了圈外女友Alice，同年還產下兒子，今年4月又再宣告懷了二胎，9日賴弘國曬出老婆平安產下一女的照片。
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賴弘國在IG限轉發老婆產下女兒的照片，而且更透露因為麻醉太強，生到一半差點睡著，但是女兒還很快就生下來，被稱讚「效率妹妹」。
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