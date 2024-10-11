泫雅龍俊亨結婚場地搶先曝光「佈滿純白花束」將於滿山楓葉下完婚

【泫雅龍俊亨結婚】南韓「性感小野馬」泫雅與男星龍俊亨將於11號步入禮堂，婚禮將以「非公開」方式舉行，陸媒《新浪娛樂》10日搶先曝光婚禮現場，場地看似為傳統韓式建築，場內佈置則偏向西式，全場佈滿純白花束，桌椅也已擺放整齊，且還分為室內、室外，中西合併，風格典雅。



泫雅今年年初無預警認愛前Highlight（BEAST）成員龍俊亨，兩人昔日皆曾為Cube娛樂藝人，長年朋友於近期成為戀人，認愛不到一年爆出婚訊，後經公司也證實兩人於10月11日結婚。而當時爆出兩人選擇於韓國知名文化藝術空間「三清閣」舉行小規模的戶外婚禮，將在滿山楓葉美景下完成婚禮。

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除了美景與佳偶，網友好奇 4minute 是否會在泫雅婚禮上合體？以兩人演藝圈資歷與人脈，賓客名單也令人關注。

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