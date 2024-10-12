泫雅、龍俊亨大婚現場照流出！超短裙婚紗配紅鞋挽爸爸手入場

韓星泫雅和龍俊亨昨（11）日在首爾三清閣舉行婚禮，僅邀請雙方親友，不對外開放採訪，有賓客流出現場畫面，泫雅穿著超短白紗裙露出一雙美腿，挽著爸爸的手步入會場。



婚禮在古色古香的地點，樹上懸掛燈籠，桌上以白色花朵華麗裝飾，戶外婚禮場地有色彩繽紛的花和排列好的椅子，相當簡單溫馨。

泫雅和龍俊亨婚禮現場曝光。（IG截圖）

泫雅頂著頭紗、橘髮披肩，爸爸牽著她走上草地，龍俊亨在另一端等待，泫雅爸爸和龍俊亨握手，擁抱，泫雅在旁邊害羞直笑。隨後龍俊亨再和泫雅並肩走在賓客中間，她拿著簡單的花束，微笑和親友打招呼。

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