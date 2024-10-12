蕭敬騰林有慧周末台北舉辦婚宴 周杰倫缺席原因曝光
撰文：聯合新聞網
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蕭敬騰（老蕭）與經紀人Summer修成正果，本周日將在台北萬豪酒店舉辦婚宴，2人交友廣闊，屆時有600多名賓客，演藝圈人士佔掉一大半。
昨（11）日有媒體報導，天王周杰倫會不會衝上台演出是未定數，因為他不按牌理出牌，連Summer都表示沒把握。但其實周董當天在新加坡開唱，除非他放棄演出回台，否則本人要現身台北婚禮現場幾乎是不可能。
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周杰倫正忙於《嘉年華世界巡迴演唱會》，本周輪到新加坡，今起一連3天在新加坡國家體育場開唱，13日老蕭婚禮下午4點迎賓派對，5點半晚宴入席，周董7點要上台開唱，即便是唱完3小時的演唱會搭私人專機回台，最快也要凌晨2點落地，酒店已關、賓客已散，恐怕無法參與婚禮盛事，若老蕭和Summer婚禮是私人聚會則另當別論，或是以連線、視訊代替。
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