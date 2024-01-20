蕭敬騰林有慧專訪｜16年感情路曝光羨煞旁人　當年一見鍾情終成婚

2023年6月，蕭敬騰向比自己大14歲的經紀人林有慧Summer求婚，引爆熱搜，年底，蕭敬騰婚後第一張專輯《野生》上線。和以往自己一個人包攬所有製作不同，這次他找到行業頂尖的製作人，去到挪威的錄音室錄製，自己專注於唱歌。



林有慧曾說對婚姻沒有期望，也不想「耽誤老蕭」。但「在她50歲生日前給她一個家」，是蕭敬騰壓在心底多年的願望。「婚後我感覺非常完整，很踏實，是我期盼已久的生活。」

林有慧告訴一条：「我不跟他公開最大的原因，於公，我是他經紀人；於私，我的年紀跟他是有差距的，我不想他承擔這些沒必要的輿論。他是一個很有肩膀的男生，我的勇氣可能不如他。」

在專輯上線後，一条與蕭敬騰、林有慧聊了聊這張新專輯，這場求婚，和他們相伴16年的故事。

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01 結婚後的第一張專輯

入行16年，以往都是我一個人完成專輯的製作，這次我做了一個決定：找一個經驗豐富的製作人來負責製作，這樣我可以更專注地站在一個歌手的角度去詮釋。我們一起去尋找、表達我現階段的音樂作品。

這也是我婚後錄製的第一張專輯。一年多前也是冬天，我們去到挪威，將近70人的團隊，非常專注地完成。離開熟悉的城市、生活，達到專注的心境。

這也是我婚後錄製的第一張專輯，和Summer還有團隊去到遙遠的挪威。這個錄音室叫做Ocean Sound，「來自海洋的聲音」，它就在大海的邊緣，一個小木屋，真的外面就是海，像天涯海角一樣，非常夢幻。小木屋頂上覆蓋了很多植物，你可以看到這些草有很強的生命力，非常野生。我們專輯就叫做《野生》，很多靈感來源於此。

錄《白夜》時，在錄音室我就一直在克制自己，因為李焯雄老師寫的歌詞很觸動人。我記得當時我一直吞咽，瘋狂地吞咽，用各種方式去壓抑自己的心理，其實心裡非常激動，Summer當時有過來安慰我。

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談及兩人在工作和生活上的平衡，Summer說：「我在工作上很理性，這十幾年來我們一直都是一邊工作一邊生活，公私一直都是非常分明的。在跟他討論工作的時候會用經紀人的角色跟他溝通，討論結束就會回歸生活。我們沒有真正的爭執，他講話磕磕巴巴的，一直以來，不知道該怎麼說的時候，他就會傳簡訊跟我講，很快我們就溝通完畢，鼓勵他說辛苦了，會不會累？他就會很開心。」

在挪威這幾天是非常地非常地幸福。你可以很開心地在街上走，說你的爛英文，在那邊我就是nobody。

我們遇到了16年來裡最大的藍月，是宇宙磁場最猛烈的時候，那天晚上大家都去曬月亮。我們還看到極光，連續兩天出現。

最後一天下雨了，又出了太陽。這個雨跟我們的MV也很契合，太陽跟雨水就形成了彩虹，那個彩虹超級大，一切都那麼正好，老天爺真的對你很好。

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02 期盼已久的生活

求婚前一晚我一整晚沒睡，想了很多事情。我們之前聊過婚姻這件事，我一直很想讓大家知道我們的關係。但Summer站在公司負責人、經紀人的角度，為我的職業生涯思考，她不想耽誤我，也希望我可以去看看世界，接觸更多的人，你看她這個人多好（笑），不想把我鎖住，她怕我是一時衝動。

6月26號的求婚計畫，我沒有告訴她，我非常堅定地要做這件事情，我再也等不了了，27 號是她50歲生日，我給我自己的目標是在她50歲以前我們確認關係、結婚，10月份的時候我們終於登記，是期盼已久的事情。

蕭敬騰和林有慧在挪威。（紀錄片《野生》截圖）

Summer和一条回顧求婚當天：「很多人不相信我不知道（他要求婚），因為聰明如我。老蕭這幾年一直跟我提這件事，我都拒絕了。我有點刻意避免50歲這樣的大生日，回到家確實被嚇到。他說求婚的當下我的眼神一直在飄，首先我很緊張，還喝了點酒，其次我滿腦子都在想，完蛋了，事情搞這麼大，我明天要怎麼面對媒體？這是經紀人的基本反應。後來24小時過去了，還是沒有新聞出來，屋裡的朋友都很保密，他實在受不了了，說明明是喜悅，為什麼不能跟大家分享？他請同事把我帶走，讓我不准看手機，就自己發文了。他說這是他人生做過最大膽的事情。」

我先不講壓抑這件事情，因為壓抑反正也都過來了，可能也變成了一種習慣。結婚和公開讓我覺得很踏實、幸福，讓我覺得有一種重生的感覺。我的生命從此時此刻重新出發，跟我的聽眾、粉絲之間也再沒有任何距離。粉絲們給我們送上祝福，真的是得來不易的事情，一切都是我期盼已久的生活。

蕭敬騰和《野生》的製作人梁翹柏、作詞人李焯雄在錄音室。（一条授權使用）

年齡對我來說從來都不是問題，我們在一起相處很開心。她其實很幼稚，很可愛，在家裡像個孩子，但作為老闆又能夠非常成熟、非常認真，她很有人格魅力。

其實我們兩個是很像的，什麼時候該做什麼事，沒有任何年齡和認知方面的問題。我只有怪她為什麼要這麼早出生？她也會說你等我會不會等太久？

Summer：「我第一次見到他的時候，他19歲，比現在瘦10公斤，很瘦很白的一個小男生，講不出幾句話，但是他的眼神很乾淨，我們談了整個下午。我知道那時候有很多很厲害的經紀人在跟他接觸，我只是一個剛創業的經紀人，我覺得自己沒什麼機會。後來是他先找我，希望我能夠幫他。他當時真的很火，很誇張，各種工作找來，而他只是個綜藝節目的踢館者，甚至不是個歌手，一個沒有作品的人，你要他來做什麼？所以我把他所有工作都停掉，專心準備第一張專輯，讓他用一個正大光明的角色出現在大家面前。」

今年50歲的林有慧給人的第一印象：幹練。她平日常常素顏、愛穿寬大T恤，頭髮永遠紮在上面。（一条授權使用）

我永遠記得我跟Summer第一次見面的時候，19歲，只有我們兩個人，我一句話都沒說。那時候我確實不太會表達，後來有一段時間我們是一直依靠簡訊在溝通的，她那時候經常說我的短信沒有標點符號，錯別字一堆（笑）。

那時候沒有表達任何所謂的愛和喜歡，但是我相信一見鍾情的。那時候我們有很多心靈相通的事情，就是用意識在溝通，你懂嗎？它（相通的意識）就好像昆蟲一樣，或者是一種波，一種直覺，這種頻率非常珍貴。我們經常形容我們就像是一個人被分成了兩半，只要分開就會很需要彼此，一直以來都是這樣。

很誇張，我們甚至可以預測對方未來的心境。永遠在她快崩潰的時候，前一秒我就會跟她說，你是不是怎麼了？在我已經不知道怎麼解決事情的時候，她告訴我一條最好的路。我們是一個生命共同體。

蕭敬騰和林有慧在紀錄片《野生》首映禮現場，放映結束後蕭敬騰上臺和觀眾互動，時常望向台下的林有慧。（一条授權使用）

Summer：「他常常講一句話，以前是你照顧我，老了是我照顧你。這是很浪漫，但我們兩個都有很清醒的認知：把自己的身體照顧好，不要成為彼此的負擔。」

我們的生活極其簡單。日常不工作的時候我們會去聽歌、聽爵士樂，去吃美食，一起去運動，最近有計劃要去學東西。我會去陪她回家，去岳父岳母家吃飯，她會陪我回家，陪我爸媽吃飯，這都是固定行程。

以前因為工作很忙，我討厭度假，討厭飛，現在我跟她說想去哪我們就去哪，現在是很願意去世界上各個角落走一走。我們彼此開開心心地過生活。

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