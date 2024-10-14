35歲女歌手捲毆鬥事件　目擊粉絲遭施暴卻這樣做　網民：形象幻滅

南韓女星Jessi（扈賢珠）驚捲毆打事件，受害者還是粉絲！



綜合韓媒報導及「JTBC News」公開監視器畫面， 一名現年18歲的男子上個月29日在首爾狎鷗亭一家便利店突然看到偶像Jessi，便上前詢問是否能合照但遭婉拒，當他要離開時先遭Jessi同行者對他爆粗口挑釁，Jessi欲制止同行者，粉絲後退要離開，卻突然冒出另一名黑衣男毆打他，直到同行者中另一名女子出手阻止黑衣男，男粉才有機會打電話報警，期間不斷遭挑釁，而Jessi及打人者則在一片混亂中先離開了。

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男粉坦言很失望，不清楚Jessi是否是要逃避責任，表示遭毆打後心理受到極大創傷。而男粉媽媽隨後向Jessi經紀公司討公道，卻得到公司「不認識施暴者」的回應，公司表示打人的男子是Jessi所認識的製作人的友人，但和Jessi沒有關係。Jessi日前也親自發文致歉，她強調不認識施暴者，當天是第一次見到對方，坦言事發太突然，但無論如何，粉絲受到傷害，她深感抱歉，認為有必要為此負責。她表示會和公司積極協助受害粉絲獲得道歉和賠償，讓加害者得到應得的懲罰。

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然而Jessi過往作風嗆辣給人「霸氣姐姐」形象，已因此大受影響，網友認為當下至少也該幫忙報警，怎麼讓粉絲被人謾罵歐打，直言光看畫面就「形象幻滅」，更何況是被打的粉絲。

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