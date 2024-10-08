大鼻女星古裝扮相被嘲最醜女主角　P圖前後對比突曝光再嚇網民

任敏自2018年以電影《悲傷逆流成河》出道後，逐漸受到關注，卻在與肖戰合作的《玉骨遙》因扮相飽受攻擊，如今她和男星張晚意合作《錦繡安寧》，再度遭受負面批評，有網友翻出官方PO出的預告照片與路透照對比，兩者模樣差很大再度掀起議論。



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任敏2020年在古裝劇《清平樂》中以趙徽柔一角人氣攀上巔峰，與肖戰合作的《玉骨遙》中頂著一頭妹妹頭瀏海遭批評臉大，古裝扮相讓人出戲，遭封最醜女主，如今在最新作品《錦繡安寧》中的造型和妝容又引發爭議，有網友發現宣傳照過度修圖，與影片中呈現出來的模樣存在明顯差異。

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網友們透過預告片截圖與精修宣傳照對比，指出劇組修圖過度，讓觀眾相當傻眼：

「錦繡安寧我要鼓起勇氣才敢打開」、「任敏少演點古偶對誰都好」、「好好的任敏，照片路透都好好的，怎麽劇裡？？？到底是不是攝影師的問題啊」。



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