45歲女星裸背「下海」演鳳姐　動作戲親身上陣「搞到鼻腫」要冰敷

電影《鳳姐》日前公布前導預告，有「跨界女王」、「台8女王」之稱的高宇蓁突破自我，不但自創品牌，如今又首度擔綱電影女主角並身兼監製、演唱主題曲。為了飾演茶室工作者一角更是完全豁出去，不但背部全裸上陣，奉獻多場情慾戲，就連打戲也不靠替身，打到鼻子腫起來。片中她展現大量戲服，有的性感貼身，有的華麗古典，她必須維持完美體態，於是在開拍前三個月，不但開始上舞蹈、動作課，甚至幾乎每天只吃一餐！



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高宇蓁坦言，此次非常具有挑戰性。關於裸露尺度，光是先前亮相的國際版海報就令人眼睛一亮，她大膽背部全裸，甚至俏臀都唯美入鏡。其實不只性感尺度，她片中還有多場動作打鬥戲：

「我在開拍前三、四個月就開始進行前期準備，我上了動作表演課，甚至還參加了一些舞蹈課程。」



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而即使高宇蓁積極訓練，但拍攝過程難免有意外，她憶及其中一場被客人打的戲：

「我不停被打到，可是還是得保持表演的狀態，最慘的是，有一次對方不小心用頭撞到我的鼻梁，當下我真心覺得鼻子可能斷了，真的超級痛！鼻子馬上就腫起來了。」



所幸事後趕緊冰敷才沒有大礙。

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另外，電影也讓高宇蓁展現多種造型樣貌，有日式和服、也有復古碎花洋裝、性感小禮服，以及貼身絲質內衣，她透露：

「這個角色需要穿著很多貼身的衣服，所以我前期在飲食管理上也格外嚴格，幾乎每天只能吃一餐，都盡量避免油膩的食物。我非常擔心自己無法呈現角色的狀態，所以在開拍前反而比拍攝時更緊張。



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談及此次最大挑戰，高宇蓁表示：

「阿鳳這個角色是一名性工作者，需要和不同的異性互動，不僅僅是身體上的接觸，還要適應不同異性的狀態。以往的角色通常有較固定的對手演員，能夠培養默契。但這次需要快速適應和轉換，每個場景只能利用短暫的時間與對手演員進行預演，都要克服心理上的障礙，這對我來說是一個不小的挑戰。」



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