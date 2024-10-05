39歲三棲女星健身房被搭訕卻沒被認出是藝人　曾入圍視后但飲恨

39歲的女星安心亞在2008年因在《全民最大黨》擔任舉牌女郎而出道，隨後在影、歌、視三方面展開全方位的發展。近日，安心亞與搭檔阿Ken、風田在中天綜合台的節目《同學來了》中，討論了「明星自以為紅的尷尬事件」。她分享了一段在健身房的趣事。



當時她在台南新營拍戲，趁著空檔去健身房鍛鍊。不料，在拉筋時一位男生上前搭訕，她起初以為對方認出了她。沒想到，聊著聊著，男生突然問她：

「妳是來這裡念書的嗎？」



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這才讓安心亞驚覺，對方根本沒認出她。安心亞表示，這是她第一次沒有因為沒被認出來而感到沮喪，反而感到開心。她笑言，過去如果沒被認出來，她會自我反省，覺得自己是不是不夠紅，但這次被誤認成學生妹，讓她感到非常有趣和滿足。

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安心亞近年來在演技方面表現不俗，去年（2023年）憑藉《牛車來去》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，儘管最終未能獲獎，但她的演技受到了廣泛認可。去年底，她在跨年晚會上的大膽表演更讓她被封為「全台最辣」，成為眾多粉絲心目中的女神。

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