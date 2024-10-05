39歲三棲女星健身房被搭訕卻沒被認出是藝人 曾入圍視后但飲恨
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
39歲的女星安心亞在2008年因在《全民最大黨》擔任舉牌女郎而出道，隨後在影、歌、視三方面展開全方位的發展。近日，安心亞與搭檔阿Ken、風田在中天綜合台的節目《同學來了》中，討論了「明星自以為紅的尷尬事件」。她分享了一段在健身房的趣事。
當時她在台南新營拍戲，趁著空檔去健身房鍛鍊。不料，在拉筋時一位男生上前搭訕，她起初以為對方認出了她。沒想到，聊著聊著，男生突然問她：
「妳是來這裡念書的嗎？」
【圖輯】點圖放大看更多安心亞靚相👇👇👇
+27
這才讓安心亞驚覺，對方根本沒認出她。安心亞表示，這是她第一次沒有因為沒被認出來而感到沮喪，反而感到開心。她笑言，過去如果沒被認出來，她會自我反省，覺得自己是不是不夠紅，但這次被誤認成學生妹，讓她感到非常有趣和滿足。
【相關圖輯】28歲激靚女星獲網民讚超似魔雪奇緣Elsa 向迪士尼自薦演真人版（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
安心亞近年來在演技方面表現不俗，去年（2023年）憑藉《牛車來去》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，儘管最終未能獲獎，但她的演技受到了廣泛認可。去年底，她在跨年晚會上的大膽表演更讓她被封為「全台最辣」，成為眾多粉絲心目中的女神。
【相關圖輯】出軌女歌手入圍周星馳少林女足最後6強 用真名參賽搏鹹魚翻生？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+27
李榮浩突變雙眼皮同周杰倫撞樣 照鏡竟自覺噁心：何必勉強呢？圈中2大超靚女星撞樣似足雙胞胎 實測人臉解鎖對方手機結果係？53歲昔日男神靚仔樣崩壞意外同成龍撞樣 身材發福仲驚現雙下巴49歲視后曬5歲童年照「竟與女兒撞樣」嫁小9歲男星獲封最強姐弟戀香港星二代IG曬甜蜜照疑公開認愛 男友同天王撞樣獲封大鼻黎明向佐愛妻郭碧婷突然暴肥 婆媳同場意外撞樣 網民：越來越像向太
延伸閱讀：
天氣／明恐停班停課？山陀兒「8縣市颱風假」有望 專家估：一次放2天
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】