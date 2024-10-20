29歲娛圈靚媽生B半年復工拍性感寫真　老公唔願課金支持：沒看過

祈錦鈅當媽6個月後火速復工，近期推出《不祈而遇》電子寫真書，她接受台媒《TVBS新聞網》專訪，分享籌備拍攝的點點滴滴，當天老公「小青蛙」也在場，不過她的老公求生欲極低，不僅沒過問她健身的辛苦過程，甚至坦言沒買她的寫真書力挺，也沒看過內容，讓祈錦鈅白眼連連。



祈錦鈅今年和老公結婚一週年，夫妻倆育有一女，目前約莫11個月大，平時夫妻倆忙著工作，她表示奶奶和爸爸會幫忙照顧，且女兒乖巧又淡定，體型已逼近一歲孩童，發育相當良好，近期她也在構思抓週儀式，想邀親友一起同樂。

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不過前陣子祈錦鈅忙著重訓、重整身體狀況，老公卻狀況外，虧她「花很多錢在自己身上」，好奇老公有無買寫真書分送親友支持一下？小青蛙一時語塞，尷尬笑說沒有，最後才表示：

「不想讓其他人看到老婆的樣子。」



讓祈錦鈅哭笑不得。

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祈錦鈅抱怨去年登記結婚時，有媒體曾問老公「最喜歡祈錦鈅哪一點」，但老公卻遲遲答不出來，讓她很無言，就連今年生日在上海拍寫真書時，小學同學特地來幫她慶生，但老公卻毫無表示。不過她也替老公說好話：

「他都知道我在做什麼，但不會過問很多，也不會去干涉 。」



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祈錦鈅加入新東家「莉奈文創」後，和閨密莉奈攜手推出寫真書，目前以電子書銷售為主，台版已全面開賣，另外10月4號日版正式上架，她笑說台版和日本有些不一樣，而她個人偏好日版，更透露很喜歡咖啡色比堅尼的造型，希望粉絲看了都會開心。

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