男星3字當面拒絕粉絲合照「幾乎被誤叫成食肆名」網民留言更好笑
撰文：聯合新聞網
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由金士傑、鳳小岳、宋芸樺等人主演的《人生清理員》，在播出後立刻登上台灣Netflix排行榜冠軍，而他的精湛演技也讓觀眾們狂讚：「男神就算崩壞也是男神」。他近日透露，在路上遇到粉絲想拍照，但聽完對方說的話後便果斷拒絕，原因讓網友笑翻！
鳳小岳9日在臉書上透露，表示在路上遇到民眾，但對方叫他「月曉縫」，並詢問他能否拍照，他則當場拒絕對方說：
「我不要。」
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發文一出，網友們紛紛留言區笑說：
「我有時會念成度小月....」
「以前我也是這樣唸」
「那個….其實….我也很常口誤！我現在都叫大川」
「路人：曉縫真大牌」
「還好，沒變成度小月」
「跟他說1A2B，不給拍 ，要3A才能拍」
「其實～我周邊的朋友都以為你叫岳小鳳，我都有指正他們」
「悅曉鳳聽起來很像好吃的中秋月餅」。
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