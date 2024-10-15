45歲幸福靚媽6年後回巢拍劇氣勢直逼新聞女王　老公盼同台奪帝后

撰文：喊我追劇
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TVB台慶劇《黑色月光》在串流平臺持續熱播，劇集一播出就吸引了許多觀眾，僅僅三天在內地熱度便已經超過了8500，相比去年爆紅的《新聞女王》同期收視更好。

《黑色月光》是楊茜堯（楊怡）時隔六年再回巢TVB拍戲，無論是她自己還是無線都對這部劇寄予厚望，好就去年大紅的《新聞女王》。同樣都是大女主劇，《新聞女王》著重描述女主在職場上大殺四方的颯爽英姿，其思想超前的臺詞和優質的服化道獲得了內地觀眾的一致好評。

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《黑色月光》則是一部復仇型爽劇，女主角遭遇背叛，經過了身體的創傷和家庭破碎的痛苦後，時隔多年華麗轉身，向曾經傷害過自己和家人的人報復。近幾年，伴隨著女性意識的廣泛崛起，大女主劇成為了觀眾非常喜歡的類型，《黑色月光》又集時下熱門題材與人氣演員於一身，能看的出TVB想要重回大陸市場的決心。

楊茜堯是內地觀眾非常熟悉的香港女演員之一，憑藉《宮心計》中姚金玲一角在大陸爆紅多年，其在觀眾心中塑造了鮮明的影視形象。大家印象最為深刻的便是楊茜堯的眼神，充滿著堅韌、勇敢，銳利，倔強，沒有軟弱和妥協，所以她在很多觀眾心中都是大女主演員的不二人選。

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畢竟是六年來首次再拍TVB戲，楊茜堯給了《黑色月光》絕對的重視，不僅在拍照時全力以赴，近期也非常積極地配合宣傳工作。楊茜堯表示，《黑色月光》中的余滿月一角與她平時生活中的樣子差別極大，因此她在拍戲時同樣面臨著不小的挑戰，很希望能為觀眾呈現出一個豐滿的悲情角色。

在挑戰滿滿的同時楊茜堯也感到非常興奮，作為一個演員，最想做的事當然是拍一部好劇，顯然《黑色月光》的劇本有夠扎實，楊茜堯對這部劇有著不小的期望。

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按照合約，《黑色月光》將會先在內地串流平台播出，隨後於本月底登錄香港電視臺，想看劇的觀眾可以先到網站上一睹為快。而就在楊茜堯馬不停蹄宣傳《黑色月光》時，丈夫羅子溢（羅仲謙）則在宣傳新劇《廉政行動2024》。

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記者採訪時問及羅子溢擔不擔心楊茜堯，羅子溢表示他絕對相信妻子的實力，並且《黑色月光》串流平台收視非常好，相信在香港播出時也不會差。

而當問到有沒有信心爭奪視帝時，羅子溢表示他今年會全力支持太太勇奪視后，但如果夫妻倆人都能同台角逐帝后，他也會努力為自己爭取，想要體驗在台慶舞臺上一起獲獎的感覺。

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羅子溢和楊茜堯結婚數年，感情一直十分要好，此前楊茜堯放下圈內工作便是為了完成和丈夫的造人計畫。如今兩人已經兒女雙全湊成「好」字，所以夫妻雙方都把更多精力放回到工作中，為孩子們以後的成長和生活努力奮鬥。

就在不久前，羅子溢才和楊茜堯度過兩人的八周年紀念日，看得出夫妻倆依然十分恩愛，對未來的生活也充滿嚮往。期待兩人以後帶來更多好作品。

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