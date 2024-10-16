90年代男神45歲暴肥變出雙下巴　年初同細15歲女偶像閃婚現幸福肥

日本45歲KinKi Kids堂本剛今年1月閃電宣佈和小15歲「桃色幸運草Z」團員百田夏菜子結婚。他日前在東京出席新片《圓形》記者會，他滿臉幸福肥，雙下巴清楚可見，但仍掩不住新手人夫的喜悅。



堂本剛在今年1月閃電宣佈升格人夫，接著在3月退出合作長達33年的經紀公司SMILE-UP.（原尊尼事務所）。新婚後的他，依舊維持低調，不曾在公開場合分享結婚心情和細節，同時也很保護新婚嬌妻。

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堂本剛上一次主演電影已是27年前，於1997年在《金田一少年事件簿：上海魚人傳說》詮釋少年偵探金田一，沒想到再一次主演電影竟然相隔這麼久，他坦言：

「這對我而言真的是很困難的事情。」



堂本剛在1992年與堂本光一組成KinKi Kids，出道以來發布的所有單曲均能在首週登上日本公信榜單週銷量榜冠軍，而保有多項健力氏世界紀錄。除了歌唱事業外，堂本剛在演戲方面也獲得認可，曾主演《金田一少年之事件簿》系列大受歡迎。

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他在2017年突發性失聰，在舞台上不得不配戴裝置，這次在電影《圓形》中則是詮釋手突然受傷而無法創作的藝術家，似乎和他的真實人生不謀而合。

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