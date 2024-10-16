第一美女被捕獲57歲繼續靚　合照後建議粉絲學佛　曾演小倩成經典

57歲的「亞洲第一美女」王祖賢已淡出演藝圈20年，移居加拿大溫哥華定居，但逢年過節都會分享近照，不時也會有網民分享巧遇王祖賢的畫面，近日有網民曝光與王祖賢的合照，而這回王祖賢也罕見曝光正面照。



近日有網民在廈門偶遇王祖賢，並在小紅書上分享這段經歷。網民透露，她與王祖賢搭上同一部電梯，她一度不敢置信，最後鼓起勇氣詢問：「是祖賢嗎？可以合照嗎？」而王祖賢也親切答應，合照完後她也祝福王祖賢「希望你能天天開心」，王祖賢聽完則雙手合十道謝，並建議她可以試著學佛。

【圖輯】點圖放大看更多王祖賢昔日靚相及被粉絲捕獲的照片👇👇👇

+ 14

網民事後回憶這段巧遇興奮寫下：「女神說話細細的很溫柔，我已經忘記過程了，總覺得像夢一樣，還是很激動，全程都說不出話，眼淚在眼眶裡打轉」，還頻頻誇讚：

「女神很高，人很好，臉很小，很漂亮，很有氣質」

「真的很溫柔，優雅大氣」。



【相關圖輯】盤點12位香港90年代女神近況 她獲封「亞洲第一美女」息影後隱居（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 32

延伸閱讀：

汪建民離世8天....女友Joan首發文8字惹鼻酸

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」火大離席！ 名醫：被說中了才會那麼氣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】