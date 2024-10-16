娛圈發電機被爆熱戀外籍男「疑默認戀情」曾與鄧麗欣舊愛傳緋聞

郭雪芙以《此時此刻》入圍第59屆金鐘戲劇節目女主角獎，她15日又被週刊爆料戀愛中；而她15日出席Netflix金鐘入圍聯訪，也鬆口認愛：「謝謝，我確實很開心！」



郭雪芙15日被問及「戀愛」傳聞，她剛開始不斷避開話題，直呼：「啊，我們私下再聊啦！」對於男方身份三緘其口；她在媒體追問下，透露男友不會來參加典禮「畢竟對方是圈外人，也不好打擾他」，但被問及對方年紀、雙方相識地點等，她則是反覆跳針「不好說」，並表示：「給我們一點空間吧」，等同於默認戀情。

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不過，郭雪芙在媒體逼問下，也有稍微透露對方看不懂中文，身邊朋友像是袁艾菲等人已經知曉：「本來想說選在深山，不會有人發現，不知道為什麼被發現。」日前被經紀人告知才知道被拍到；而面對「雙喜臨門」，她則說現在心情非常開心，但也向她LULU透出求救，沒想到，LULU完全不救火，笑說：「不知道誒，個人造業個人擔！」讓在場的眾人快笑翻。

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事實上，郭雪芙有著「演藝圈發電機」的稱號，前後與鄧麗欣舊愛王子邱勝翊、蔡凡熙傳出緋聞，但她都否認，而她近日被《CTWANT時報週刊》爆料，她與1位外籍男友人、袁艾菲夫婦開車到新北市新店區山間鱘龍魚料理餐廳用餐，她更是被直擊與該名外國男士甜蜜十指緊扣，氛圍相當甜蜜；而她15日也首度回應此事，雖然沒有正面承認，但但藏不住甜蜜，直呼：

「給我們點空間！」



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