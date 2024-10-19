混血美女香港成長32歲奪視后　14歲曾組女團做偶像靠演技揚威國際

從現在開始，我只想做能讓我感動的項目。 澤井杏奈

就在不久前，32歲的日本女星澤井杏奈（Anna Sawai）憑《幕府將軍》（Shōgun），獲得艾美獎劇情類劇集最佳女主角，也是首位亞裔艾美視后。這部劇統禦了今年的領獎季，一共獲得25項提名，並最終拿走了18項大獎，讓這位亞洲女星走上事業巔峰。



《華盛頓郵報》稱她是「一位罕見的、演技細膩的演員」，《Esquire》雜誌對她的表演讚不絕口，稱她「貢獻了今年最令人敬畏的表演之一。」得到獲獎消息後，澤井杏奈難掩激動之情：

「感謝學院將我與其他提名者一起提名，我從小就看著他們的作品長大。」



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她也不忘感謝自己的媽媽：

「是你讓我看到了堅韌不拔的精神，這個角色獻給所有不抱任何期望並繼續為大家樹立榜樣的女性。」



出生於紐西蘭，成長於日本的她，擁有堅韌不拔的意志和活力四射的性格。她的個性融合了不同文化的精髓，展現出獨特的魅力。

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01 穿衣40分鐘 喝茶三道步驟 連走路都重新學習

今年2月，《幕府將軍》在FX首播後，很快成為了熱門。

它在專業影評網站爛番茄上，獲得了99%新鮮度的極好評，被《荷李活報道》描述為「一場雄心勃勃的政治博弈」，日本殿堂級遊戲設計師小島秀夫則評價它為：

「一部以17世紀日本為背景的《權力遊戲》（Game of Thrones）。」



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而澤井杏奈在其中飾演女主戶田真理子，精通葡萄牙語、拉丁語和日語。在這部典型的「男人戲」裡，真理子並沒有淪為男性角色的附庸，而是具有自己完整的角色弧光，她的糾結、掙扎與殉道精神都是近幾年內美劇內極少見的。



在極度強調忠誠的日本封建社會，她卻作為「逆臣賊子」的女兒，生活在極大的恥辱中。

反倒是來自西方的天主教成為了她的信仰寄託，她與來自英國的航海家約翰布萊克索恩相愛，但這段關係並未走上荷李活常見的「白男拯救亞女」套路。

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相反，約翰只是作為一個旁觀者被捲入形勢複雜的日本，而真理子反倒對他有著更深的幫助和啟迪。在他和領主交惡時，作為翻譯的真理子察覺到合作與政治利益的可能，暗中修改了雙方句子原意。作為貴族後裔，她的政治嗅覺比約翰更加敏銳。



在被他試圖用「追求自由」那一套教育時，真理子堅定地回答：

「如果自由是你畢生所求，那你永遠無法擺脫自己。」



約翰只是作為一個旁觀者被捲入形勢複雜的日本。（《幕府將軍》劇照）

比起掙脫一切的美好幻想，她更願意為了更宏大的理想而主動背上沉重的枷鎖，並最終殉道，洗刷了父親留下的「恥辱」。



日本「菊與刀」的精神，在她身上展現得淋灕盡致。澤井杏奈貢獻了完美的演技，在參演之前，她與製作人多次溝通，以確保這個角色不會延續西方對於日本女性的刻板印象。

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她花了大量時間重新學習日本文化，包括學習傳統日語、穿着和服時的各種動作，以及模仿角色原型明智玉子的書法。她描述自己的感受：

「就像在重新學習成為一個人類。」



喝茶要分三步，先是拿起杯子，把杯子放在面前，然後身體再回轉；有一次在公園練習穿和服後的走姿時，一個女孩擔心地走到她面前，問她是否需要上廁所。

穿衣則更加講究，一開始她穿着素淨的和服和襦袢，最終換上更加生動熱烈的色彩，象徵著她動盪環境中日益增長的自主權。

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這些衣物的重量相當可怕，澤井杏奈不能在休息時把它們脫下來，因為那樣再穿上去就需要40分鐘。10個月的時間裡，她五天為一周，每天至少9小時穿着這樣的服裝，感覺自己真正作為角色而活。

02 出演《狂野時速》融入荷李活

在此之前，澤井杏奈在荷李活已經嶄露頭角。2021年，她在《狂野時速》（Fast & Furious）系列電影的第九部中飾演艾麗盧。



這是一個不可或缺的反派角色，雖然出演時長不多，但是澤井的表現令人印象深刻。

她是啟動白羊座計劃的關鍵人物，白羊座計劃是她已故父母創造的一台機器，可以入侵世界上所有的電腦武器系統。 在接受《Who What Wear》採訪時，澤井描述了拍攝時發生的事，從如何融入「family」到找到對自己能力的信心。

「踏入一個關係緊密的行業會讓人緊張，但大家都張開雙臂歡迎我，非常熱情。」



日本紐西蘭混血女星澤井杏奈小時候曾在香港和菲律賓長大，10歲才移居到日本。（IG圖片）

而在此之前，她已經在各種劇裡沉澱許久。包括在成長懸疑劇《色彩》裡擔任配角；出演英國犯罪劇義理/恥（Giri/Haji），飾演黑幫老大的女兒。只要有機會，她就盡可能地在角色中努力打破西方對於東亞女性的刻板印象，包括在《幕府將軍》裡。

「作為一名日本女性，我從未在西方媒體上看到過我們的力量。但在這部劇裡，女性角色以完全不同的方式發揮她們的力量。她們的行動如此安靜而微妙，但她們的力量卻如此強大。」



《幕府將軍》於爛番茄新鮮度99%獲得極好評。（截圖）

03 紐西蘭出生，日本長大14歲成為J-POP女團成員

1992年夏天，澤井杏奈在紐西蘭威靈頓出生，爸爸媽媽都是日裔。10歲那年，她隨家人一起回到了日本橫濱。



她的母親是歌劇演員，因此她從小也有著唱歌的愛好。11歲時，她從9000名兒童中脫穎而出，成為了Nippon TV製作的音樂劇《安妮》的主演。姣好的容貌和一定的演技天賦，讓她在演藝圈中持續受到關注。

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14歲時，她參加了由管理公司Avex運營的J-pop訓練營的試鏡，在整個高中和大學二年級期間接受訓練，然後在2013年加入了J-pop女子組合Faky，成為其主音。

很快，她就發佈了組合首支單曲。但是當時的澤井杏奈並不開心：

「他們稱呼我們為『真實女孩』 ，好像我們非常真實，而實際並不是那樣。」



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女孩團體的準備工作包括無休止的排練，在排練中，五位年輕的女性成員在牆鏡前練習嘻哈動作，教練們鼓掌、喊叫，並告誡她們要更用力地上下跳動。

舞臺生涯使她在本該活潑開朗的時候反而被壓抑，權威的壓迫困擾著她。

「那段時間裡，我一直被教導要多聽少說，逐漸失去了對自己的信心，到現在我都在試着重建很多被教導的東西，這有點不幸，尤其對於一個30多歲的人來說。」

「也許如果沒有這些經歷，我會很容易察覺到自己是誰，並且不為做自己而感到抱歉。」



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有了這段經歷，她說永遠不會推薦任何人進入日本J-POP行業，對於青少年來說那是一種性格的吞噬。

但也是這些經歷使得她能更好地把握《幕府將軍》裡戶田真理子的壓抑、轉變與韌性：

「我正在穩步學習，給自己和螢幕上的自我同樣的恩典。」



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在日本當地舉行完《幕府將軍》試播會後，有年輕女孩和澤井杏奈說，這是她第一次在美劇中看到一個真正有共鳴的日本角色。而這也是澤井作為演員的快樂之一。

有了視后在手，她在荷李活的闖蕩變得更有底氣。在未來，她希望對於參演劇集有更多的選擇權。

「從現在開始，我只想做能讓我感動的項目。」

