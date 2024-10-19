女星11年無性生活　減肥重返45kg　老公「眼神不一樣」重燃慾火

蕭敬騰（老蕭）和Summer日前舉辦婚宴，相差14歲姐弟戀終於修成正果，蕭爸爸在婚宴上叮嚀蕭敬騰「你們要添丁」，引發熱議論，不少人覺得這對已51歲的Summer太嚴苛。徐熙娣（小S）早前出席健髮品牌記者會，當天她和老公許雅鈞都是座上賓，透露確實有聽到蕭爸爸這麼說，但他也幫忙緩頰：「長輩講來講去就那幾句，早生貴子之類的，我覺得老蕭和Summer有他們的生活方式，不用去管網友講什麼。」



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而小S和許雅鈞在婚禮上有和女神林熙蕾合照，意外洩漏許雅鈞和林熙蕾有30多年交情，許雅鈞還當著小S的面說林熙蕾漂亮，當年他想追也追不到。對此，小S笑說不確定老公當年是不是真的有追過林熙蕾，她完全不會介意。

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小S和許雅鈞結婚19年，她日前在《小姐不熙娣》中驚爆無性生活：「有10、11年的時間，老公沒有碰我，我覺得我下面不知道是什麼東西！」今被問及此事，小S說最近體重瘦回45公斤，發現老公看她的眼神有不一樣：

「他有一直稱讚說『北鼻，妳看起來好年輕！』感覺他的眼神有慾火重燃的感覺。」



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