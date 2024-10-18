45歲大眼女星被嘲老蚌不能生珠　拒絕啞忍出PO喪鬧網民妙語連珠

45歲女星陳喬恩與富二代Alan於2022年結婚，今年在老公的家鄉馬來西亞補辦婚宴，不過婚後陳喬恩不斷被催生，讓她備感困擾，近日她也在直播中回應，無論她怎麼講都會被罵，不難看出她的無奈。



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陳喬恩表示，有酸民直接酸她：「老母雞生不出蛋」，忍不住表示：

「我就說『要生你自己生啊』，這樣也不行，這樣也要被罵，至於擔心我不生小孩老了沒人照顧這件事情，你要不要照顧好自己啊？就是你管我有沒有人照顧，我應該過得比你好吧。」



有些人則是認為她不生孩子，婚姻不會長久，對此說法她也不予置評。

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陳喬恩直言無法理解這樣的觀念，反問：

「一個婚姻長不長久，是用孩子來證明的嗎？如果你生10個婚姻就會很長久嗎？」



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認為這些是很奇怪的觀點，雖然可以接受不同的觀點，但並不代表她要按照他人的期待來生活，也有許多網民支持她，不要太在意酸民的看法。

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