最美小三疑開IG分身攻擊情敵　公司澄清卻因2疑點被認定傳聞係真

韓韶禧因與柳俊烈戀情槓上惠利，雖事後不敵輿論壓力選擇斬斷短命戀，但形象已損。本以為掰了柳俊烈後風波平息，但近期韓韶禧又被爆出疑似另開帳號留言攻擊惠利，雖然經紀公司否認，但網友仍提出2點認為「有鬼」。



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網友先是發現惠利社群貼文有一個以「cat」開頭的私人帳號持續留言攻擊惠利，該帳號頭像照片為韓韶禧曾發布的「土星」照片，更引人質疑的一點為韓韶禧好友全鍾瑞追蹤了該帳號。

韓韶禧曾分享「土星」照和攻擊惠利私帳的頭像照片一樣。（IG截圖）

全鍾瑞被發現有關注攻擊惠利的私人帳號。（theqoo）

消息爆出後雖然韓韶禧公司否認是其「分身」，表示將對造謠者採取法律行動，但不少網友並不相信，指出若非韓韶禧，全鍾瑞怎麼特別會關注一個一般網友的帳號，且全鍾瑞公司回應：

「藝人私事無法確認。」



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未明確否認也讓人覺得疑點重重，還有網友發現該帳號在韓韶禧公司回應前悄悄變更了所綁定的手機號碼、刪文、取消追蹤，質疑若僅是一般黑粉何需有次動作，認為根本有鬼。

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而韓韶禧疑似開私帳攻擊惠利引起討論，網友好奇：

「不是都分手了嗎」

「若真是本人，形象該毀了吧」

「超展開」

「這事件怎麼還沒完」



還有人表示，假如真不是韓韶禧本人，就代表全鍾瑞特別關注了一個惠利黑粉。

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