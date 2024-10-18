Liam Payne墮樓身亡遺下7歲兒 One Direction的「他」願幫忙湊大
撰文：聯合新聞網
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One Direction成員Liam Payne昨天驚傳墮樓身亡，享年31歲。震驚全球，眾多星友發文悼念，隊友Harry Styles的母親也於社群貼出「心碎」照並寫下：「只是個孩子啊... （Just a boy...）。」讓人心酸。
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Liam Payne留下一個7歲兒子，隊友Louis Tomlinson發文表示：「我寫下這段話時心情無比沉痛，因為我失去了一個兄弟。Liam Payne是我每天都仰慕的人，他充滿正能量、幽默而且善良」，他文末提及Liam Payne的兒子：
「我想讓你知道，如果熊熊（Bear）需要我，我會成為他生活中需要的那位叔叔，告訴他關於他父親多麼了不起的故事。」
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One Direction其他成員包括Harry Styles、Niall Horan、Zayn Malik、Louis Tomlinson 4人則共同發表聲明：
「我們對於Liam Payne的逝世感到無比心碎。在適當的時候，當大家都準備好時，將會有更多的話要說。但現在，我們需要一些時間來哀悼，並接受這位我們深愛的兄弟的離去。與他共享的回憶將永遠珍藏在我們心中。目前，我們的思緒與他的家人、朋友，以及與我們一起愛著他的粉絲們同在。我們將非常想念他。Liam Payne，我們愛你。」
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