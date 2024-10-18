女星IG突曬黑白照稱「好好的說再見」引人關注 網民擔心：還好嗎
撰文：TVBS新聞網
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金剛前女友梁云菲（Nana）自從2022年5月公開認愛圈外男友小銨後，便常常在社群平台放閃，9月還被人目擊在酒店陽台火辣熱吻。沒想到才過一個月就傳出2人疑似情變分手，寫下：「放手的課題，要用一輩子去學習。」
梁云菲18號突然在IG發文，附上一張黑白的潛水照，開頭寫著大寫的N.（疑指小銨）:
「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。放手的課題，要用一輩子去學習，而淚水與勇氣的交織，都會讓我們變成一個更堅定的大人。」
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還附上Hashtag：
「好好感謝遇見」
「好好珍惜停留」
「好好轉身離開」
「好好的説再見」
讓人懷疑感情是否生變。
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不少人也留言安慰：
「怎麼會」
「不可能是這樣的結果…我好喜歡你們的」
「兜兜轉轉，也許最後還是彼此」
「娜還好嗎」。
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當初梁云菲才在社群上PO出一系列親吻放閃照，疑似被狗仔目睹2人在酒店陽台擁抱親吻，不過事實上該名「狗仔」是他們的好友，梁云菲還說：「這位狗仔未來前途無量，就像我們的愛情一樣燦爛。」沒想到才短短一個月，就傳出疑似情變消息。
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