女星IG突曬黑白照稱「好好的說再見」引人關注　網民擔心：還好嗎

金剛前女友梁云菲（Nana）自從2022年5月公開認愛圈外男友小銨後，便常常在社群平台放閃，9月還被人目擊在酒店陽台火辣熱吻。沒想到才過一個月就傳出2人疑似情變分手，寫下：「放手的課題，要用一輩子去學習。」



梁云菲18號突然在IG發文，附上一張黑白的潛水照，開頭寫著大寫的N.（疑指小銨）:

「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。放手的課題，要用一輩子去學習，而淚水與勇氣的交織，都會讓我們變成一個更堅定的大人。」



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還附上Hashtag：

「好好感謝遇見」

「好好珍惜停留」

「好好轉身離開」

「好好的説再見」



讓人懷疑感情是否生變。

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不少人也留言安慰：

「怎麼會」

「不可能是這樣的結果…我好喜歡你們的」

「兜兜轉轉，也許最後還是彼此」

「娜還好嗎」。



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當初梁云菲才在社群上PO出一系列親吻放閃照，疑似被狗仔目睹2人在酒店陽台擁抱親吻，不過事實上該名「狗仔」是他們的好友，梁云菲還說：「這位狗仔未來前途無量，就像我們的愛情一樣燦爛。」沒想到才短短一個月，就傳出疑似情變消息。

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