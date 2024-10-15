「最醜女主角」翻版王祖藍新劇高潮迭起　3大賣點從家庭睇穿人性

【錦繡安寧／劇評／劇情】什麼類型的劇集既可以囊括純愛浪漫、人情世故，又能與權謀、復仇掛鉤？描述高門貴女之間紛爭的古裝家宅劇一定是其中佼佼者。傳統文化、古典意境和古人智慧都是其中看點。如果再套上令時下觀眾上頭的短劇邏輯、爽文氛圍，就更加如虎添翼。



日前，由華策克頓旗下新天地工作室、騰訊視頻、廈門市影視產業服務中心有限公司聯合出品，麥貫之執導，張晚意、任敏主演的古風家宅愛情劇《錦繡安寧》在湖南衛視、騰訊視頻、芒果TV開播。

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這部劇改編自晉江文學城作者聞檀的《首輔養成手冊》，講述了暗藏鋒芒的「卑微庶子」羅慎遠（張晚意 飾）和自由獨立的「嫡女千金」羅宜甯（任敏 飾），在羅府內經歷波折和挑戰後，從相互利用到萌生真情的故事。



國慶假期之後，相信這樣一部爽度、厚度、甜度均線上的古裝劇，可以為觀眾帶來不一樣的感受和思考。

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錦繡安寧賣點一、短劇邏輯「高潮迭起、爽文節奏」

今年，是古裝家宅劇持續回溫、破圈的一年。作為由年輕演員擔綱主演的劇集，古裝家宅劇與古偶劇最大的區別在於，愛情並不是其中最亮眼的一環。反而是男女主各自的事業線與關鍵時刻的互幫互助、情感交織成為劇情重點。



由此延展出的高門宅院眾生相與人性博弈，輻射面更廣，參與者上至朝廷重臣、高門之主，下至奶娘、丫鬟、書童。

家庭內部的話事人往往需要極強的耐心進行抽絲剝繭，才能理得清脈絡，斷得清是非。否則分分鐘就會被有心人鑽了空子，攪亂一池春水。

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《錦繡安寧》中的男主羅慎遠（張晚意 飾）就是典型的封建大家族的受害者。作為從小在羅府長大的庶子，由於生母的身份特殊，羅慎遠始終不受父親待見，不僅經常因為小事而牽連、責罰他，甚至不給他讀書考功名的機會。這也很大程度造成了羅慎遠忍辱負重的性格和行事作風。



對比來看，羅家嫡女羅宜甯（任敏 飾）則沒那麼壓抑，女主線很符合當下觀眾愛看的獨立女性的「爽感」。兒時被冤枉搬往別院的經歷，反而讓羅宜甯自由生長，不受繁文縟節的束縛，發展出古靈精怪的個性。

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在回府為祖母賀壽的路上，羅宜寧對女伴述說了對羅府關係複雜，家人間貌合神離的印象。果不其然，壽宴上的一出煙花烏龍事件，驚動了本就不情願與羅家聯姻的蔣夫人。羅慎遠提醒其中有詐，卻反遭遇父親懲罰；喬小娘母女倆氣焰囂張，卻頻受關照。



這一切怪事、亂事被初回羅府的羅宜寧看在眼裡，記在心裡，她表面不動聲色，實則後發制人，先後識破了喬小娘的有意嫁禍，再用計逼得父親主動去退婚。即使是面對看似友好的「三哥」羅慎遠，也故意留了一手。

幾個回合下來，外表柔弱嬌蠻的羅宜寧憑藉好頭腦，愣是沒吃一點虧，還多次扭轉局面。

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僅僅四集，快節奏的《錦繡安寧》已經體現出家宅類劇集的三大核心看點。



第一，劇情融合了傳統家宅劇「螺螄殼裡做道場」的內核和短劇的快節奏、強情節特色，對家宅題材進行了升級。前四集通過羅慎遠和羅宜寧的雙視角，圍繞個人成長、家族紛爭、情感糾葛、權力鬥爭等展開，情節緊湊且富有張力，爽文感強。

第二，家宅劇中的女性角色往往性格鮮明、各具特色。《錦繡安寧》對於女性角色的刻畫同樣多元且深刻。

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比如女主羅宜寧聰明伶俐、善於謀劃。面對至親的不信任和外人污蔑，她秉持「信你的人自然會信你，不信你的人解釋再多也是徒勞」的觀點，絕不內耗；林海如（張瑤 飾）堅守原則，有當家主母風範；喬月嬋（戴嬌倩 飾）和羅宜憐（陳思澈 飾）母女倆刁蠻任性、不擇手段；羅宜秀（董思怡 飾）天真爛漫，大智若愚……女性的家宅生存智慧也是該題材受眾最熱衷的看點。



第三，對於封建社會及家族陋習的反思。比如封建家族的弊病在羅伊寧之父羅成章（蘆芳生 飾）身上得以體現，他的偏寵妾室、獨斷專行，也間接造成了羅宜寧之母被害，家中失和。

而與羅成章對嫡女羅宜寧多年的不聞不問形成對比的，是羅老夫人（吳冕 飾）對羅宜寧的青睞有加，幼時為她抵擋危險，關鍵時刻為她撐腰，甚至還親自為她籌謀身世顯赫的夫婿，其背後除了祖孫倆性情相投之外，也是受了嫡庶觀念的影響頗深。

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錦繡安寧賣點二、另類「雙強」CP，解鎖家宅題材新人設

看下來，不同以往家宅題材「女主身陷囹圄、等待男主、男配拯救」的模式，《錦繡安寧》翻新了家宅劇中男女主的人物背景和設定。羅慎遠深度參與羅家內部的紛爭，並非隔岸觀火，他因未入族譜而備受打壓，在羅家做小伏低，心中卻始終不曾放下師父的含冤而死。



父親對他唯恐避之不及，祖母對其觀感也好不到哪去，稱羅慎遠：

「不聲不響，像是心裡藏著什麼」，「大抵是緣分淺」。



同樣的，羅府人對羅慎遠來說毫無牽掛，與陌生人無異。唯獨對打小為她上樹摘棗子的七妹另眼相待。說是緣分也好，說別有心思也罷，總之，羅慎遠表面落魄、被孤立，實則韜光養晦，暗中收集線索為師父平反，有自己專屬的復仇和懸疑線，是家宅劇中較為特別的男主形象。

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前四集羅慎遠與羅宜寧的感情線還在鋪陳，兩人相互試探，暗中互助。羅宜甯把祖父的畫作借給羅慎遠臨摹，羅慎遠送還羅宜甯母親的珍貴遺物。既是續上了兒時前緣，也是將一樁離奇命案徐徐展開。羅老太爺的畫作，因與羅慎遠師父的證詞有關，成為前期劇情推動兩人感情線的重要線索。



同在一個屋簷下，同樣遭遇身世波折，女主羅宜寧的境遇、性格、行事作風與羅慎遠不盡相同，是一對另類的「雙強CP」。

作為羅家嫡女，羅宜甯天生反骨，不懼權威。雖有祖母與林大娘子的照拂，但羅宜寧有自己的主張，既能巧妙設局，也能輕鬆解套。先是利用羅宜憐與蔣家公子暗通款曲的秘聞，逼得父親與蔣家退婚，再使喬小娘搬起石頭砸自己的腳，將掌家之權交還給一直以來被壓制的林大娘子，讓祖母也鬆了口氣。



羅宜寧這樣的家宅劇女主，籌謀周全，進退有度，可以說爽文屬性拉滿。

同時，羅宜甯與祖母的親情線也十分動人。祖母對她有心關照，卻年邁多病，心有餘而力不足。羅宜甯因擔心祖母身體而留在羅府，希望能在這人心叵測的大宅內替祖母遮風擋雨。

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目前，「七妹」的耳聰目明、手段高超已經很明顯，「三哥」的腹黑屬性和逆襲過程將成為前期劇情最大的勾子。

錦繡安寧賣點三、看家長裡短，也看人性博弈

如果僅僅把家宅劇看作是女眷之間的扯頭花，就把這個題材想小了。家宅劇聚焦的從不只是宅院內的口舌之爭，從《錦繡安寧》中，我們可以窺見當時社會的現實問題和博弈策略，也能看到人性中複雜的一面。



比如雖貴為名門子嗣，羅慎遠即使在家中也要面臨四面楚歌的境地，沒有父母幫襯，又失去了栽培他的師父，只能在夾縫中為自己爭得出人頭地和翻身的機會。劇中給到不少羅慎遠低頭回話、欲言又止的鏡頭，張晚意也將羅慎遠「不敢高聲語」的隱忍、蟄伏感拿捏到位。

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而羅宜寧回府後之所以會引發這一系列紛爭，追根究底，是因為羅府日漸式微。羅成章不忍心最疼愛的女兒為妾，為了討好蔣家，首選是把羅宜甯嫁到蔣家為妾。蔣家也有自己的算盤，原本說好的兩家聯姻，如今首選的兒媳是郡主，羅家也只能退而求其次，最後再將不守約的罪名扣在了羅宜寧頭上。



若是換了尋常深閨女子，這一套操作下來，怕是不死也要扒層皮。

好在《錦繡安寧》塑造了具備現代意識和清醒頭腦的女主羅宜寧，第一時間戳穿了世家聯姻中不與為外人道的共謀，讓觀眾也跟著共情主角、產生爽感，並反思封建社會對人自由意志的蠶食，喚醒對女性獨立的覺知。

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羅宜寧的出現，也改變了喬小娘架空林大娘子、一家獨大的局面，促成了林大娘子奪回掌家之權，讓羅府日漸回歸正軌。



除了以上這些為了生存或爭得一席之地而用盡氣力的女性，內宅中也有例外。已過世的羅宜甯母親顧明瀾（金莎 飾）生性淡泊、心胸開闊，但因不願參與內宅鬥爭而被害。

她寫信告誡羅宜寧：「多看世間萬紫千紅，遠勝坐井觀天」，願她「自愛，而愛可愛之人」，充滿了現代意識，對羅宜甯性格的形成有著潛移默化的影響。

總之，《錦繡安寧》開局通過親情、愛情、師徒情等多維度線索，構建了富有爽感、值得細品的劇情，用張弛有度、具有煙火氣的矛盾設計勾住觀眾的好奇心，豐富了追劇體驗。

同時，也體現了《錦繡安寧》主創對於當時社會風氣、官員階級、嫡庶制度、女性心理以及複雜人性的洞察。羅家和姻親們家長裡短的日常生活，也無不蘊涵了中國傳統「家文化」的智慧積澱和樸素哲學，傳達了女性獨立、自強的精神。

除了「鬥」之外，這種親人之間的羈絆更是觀眾的情感所系。

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