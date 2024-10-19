Liam Payne離逝一日 超模女友首度發聲 文末「3個數字」表心痛
撰文：中天新聞網
出版：更新：
英國天團One Direction成員Liam Payne日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯一間酒店傳出墜樓身亡消息，享年31歲；而他的超模女友Kate Cassidy在沉寂多日後也於10月19日首度發聲。
據《TMZ》報道指出，Liam與女友Kate於9月30日到阿根廷度假，後來Kate因有工作，先於10月14日提前返美，Liam則留在當地入住另一間酒店，不料卻傳出墜樓噩耗。
沉默多天後，Kate今日在社群Instagram發聲，吐110字回應表示：「謝謝大家對我的關心和愛護。這幾天我真的感到非常迷茫，一切都不真實。懇請大家能給我一點空間和時間，讓我能夠私下處理這一切。」並哀痛地對Liam喊話「Liam，我的天使。你是我的一切。我要你知道，我無條件且全心全意地愛着你，並且我會愛你一輩子。我愛你，Liam」。
文末Kate留下一個愛心符號以及被視為天使數字的「444」，代表「天使與你同在，會一步步引導你，你並不孤單」，讓許多粉絲看了心痛不已。
除了Kate外，Liam的家人也悲痛發聲，「我們的心碎了，Liam將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」
【圖輯】點圖放大看更多Liam Payne生前照👇👇👇
+8
【圖輯】點圖放大重溫One Direction昔日「齊人」合照👇👇👇
+7
Liam Payne墮樓死亡案 房間凌亂片段曝光 前隊友：永遠是好兄弟Liam Payne墮樓死亡案 酒店報警錄音公開 經理求援：住客失控One Direction Liam Payne墮樓藝人齊哀悼 曾戀大10歲歌手育一子最美星二代與魏浚笙合作花絮片流出 甜蜜親暱互動似足情侶惹熱議鍾麗淇大女參加運動會不用助行支架完成賽事 曾被診斷活不過兩歲派翠克指香港街頭除衫竟關小S事 難忘訪問鄭伊健：真人係咁怕羞
延伸閱讀：
金鐘59/等了23年再奪獎！哈林爆喜訊：第2季全員到齊 曝師父張小燕反應
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】