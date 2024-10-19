Liam Payne離逝一日　超模女友首度發聲　文末「3個數字」表心痛

英國天團One Direction成員Liam Payne日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯一間酒店傳出墜樓身亡消息，享年31歲；而他的超模女友Kate Cassidy在沉寂多日後也於10月19日首度發聲。



英國天團One Direction已逝成員Liam Payne與女友Kate Cassidy。（Instagram / @kateecass）

據《TMZ》報道指出，Liam與女友Kate於9月30日到阿根廷度假，後來Kate因有工作，先於10月14日提前返美，Liam則留在當地入住另一間酒店，不料卻傳出墜樓噩耗。

沉默多天後，Kate今日在社群Instagram發聲，吐110字回應表示：「謝謝大家對我的關心和愛護。這幾天我真的感到非常迷茫，一切都不真實。懇請大家能給我一點空間和時間，讓我能夠私下處理這一切。」並哀痛地對Liam喊話「Liam，我的天使。你是我的一切。我要你知道，我無條件且全心全意地愛着你，並且我會愛你一輩子。我愛你，Liam」。

Kate於10月19日在Instagram發聲，吐110字向Liam真情告白。（Instagram截圖 / @kateecass）

文末Kate留下一個愛心符號以及被視為天使數字的「444」，代表「天使與你同在，會一步步引導你，你並不孤單」，讓許多粉絲看了心痛不已。

除了Kate外，Liam的家人也悲痛發聲，「我們的心碎了，Liam將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」

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