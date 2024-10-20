名模婚後定居日本　分享下衣失蹤性感辣照　112公分白嫩美腿盡露

「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給「放浪兄弟」AKIRA，婚後育有一子定居日本，但仍不時會在IG分享美照，並關心台灣的大小事。



林志玲今天則分享「下衣失蹤」的辣照，穿著粉色襯衫大秀美腿，其中一張還踢腿，112公分美腿一覽無遺，也讓人見識到她的超強柔軟度。

（instagram@林志玲）

林志玲下衣失蹤，性感滿點。（instagram@林志玲）

她擁有精緻甜美臉蛋與174公分的高挑身材，經常以剪裁合身的裙裝禮服亮相，先前她也發文坦言「腰部兩側的贅肉，可以說是最難瘦下來的部位」。

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