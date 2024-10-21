40歲視后新婚兩年上台領獎狂摸肚 網民認定係懷孕 經紀人咁回應
撰文：聯合新聞網
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許瑋甯拿下迷你劇集女主角獎，似乎頗有感意外的模樣，她上台領獎，發表得獎感言時，一手拿著獎座，一手頻頻撫摸肚子，讓不少PTT網友掀起兩派意見，議論紛紛。
許瑋甯發表得獎感言時，頻頻摸著肚子，她和邱澤結婚2年多，肚皮動靜向來受關注，此舉更引來網友好奇，紛紛留言：「一直摸肚子是…」、「一直摸肚子也以為+1」、「差點以為要謝謝肚中小孩，一直摸。」還有網友關心「是胃痛嗎」，更有人猜測「是不是吃太飽？」
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後來經紀人回應：
「單純衣服拉很緊啦！」
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許瑋甯連莊迷你劇集視后，她難得公開感謝老公邱澤，「我想謝謝我的先生，他是我最佳的隊友，沒有他的話我不可能演戲這麼輕鬆，在現場沒有心無旁鶩的工作。」而邱澤也回應：
「非常開心，我以太太為傲為榮。」
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