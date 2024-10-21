逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲
撰文：TVBS新聞網
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第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮日前在台北流行音樂中心盛大舉行，由姚淳耀獨挑大樑擔任典禮主持人。
在「已故影視工作者VCR」，姚淳耀擔任引言人，他哽咽感謝曾為演藝圈付出的每一顆星星，接著螢幕投放已離世的圈內影視人員的照片，導演陳慧翎、周海媚、鄭佩佩，徐少強，及本月7日因肺腺癌病逝的汪建民等現身螢幕，台下的孫可芳忍不住難過落淚。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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螢幕上悼念的影視人員共有15位，從導演陳慧翎、凌音、導演蕭言中、周海媚、康祺、陸廣浩、製片陳世偉、黃清貴、導演雷驤、鄭佩佩、陳勤美、徐少強、曾國峰、石班瑜及汪建民等，讓人看了不禁鼻酸。
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