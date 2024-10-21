林心如揀中21歲星二代拍戲　外貌演技兼備卻被睇死　奪獎吐氣揚眉

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮來了！今年無論是男女主角獎、男女配角獎或迷你劇集等的各個獎項，競爭都非常激烈，劇迷無不關心最後獎落誰家。



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迷你劇集最具潛力新人獎最終由《愛愛內含光》的詹子萱奪下。她一上台就哽咽地一一說出想感謝的人，包括導演在內，「謝謝你把這個角色交給我讓我有機會可以跟她一起成長」，此外也包括苗可麗、柯震東等演員：

「謝謝你們在那個時候給我的幫助，我希望以後還有機會跟你們再一起拍戲。」



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戲劇節目最具潛力新人獎則由《有生之年》謝展榮拿下，他是謝祖武的兒子，製作人林心如忍不住哭了。他每講一次感謝就行一次90度鞠躬，導演、同劇演員、幕後工作人員全都謝過一輪，「沒有你們也不可能有我。」他表示從高中就開始擔任臨時演員，此刻，他想跟所有學弟妹說「只要努力就有可能」，最後，他舉起獎盃說：

「給所有不看好我的人，看好了！」



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