向佐《門前寶地》一動作極高風險？醫生呼籲咪亂學 引出本人回應
撰文：聯合新聞網
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向佐闖蕩演藝圈多年，家庭背景以及妻子郭碧婷相比之下仍是焦點，近期他與郭碧婷合演「門前寶地」口碑、票房也不如預期，又被醫生點名他在該片裡習慣將手指緊貼鼻梁的動作可能會有風險，甚至可能危及生命，不應該掀起模仿風潮，向佐本人則傻眼表示「有什麼害人之處呢」。
20日，該名醫生在微博請求建議大家不要模仿向佐的摸鼻動作，並提到面部的三角區血管，部分與顱內的海綿竇相通，鼻子若有傷口，隨意觸碰可能導致海綿竇感染，此外補充此舉可能會導致眼角敏感、發癢，甚至不注意恐直接戳傷眼睛。
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向佐親自現身評論區，回應說：
「醫生或者大夫啊，請問我這個手勢有什麼害人之處呢？如果你是為了一條新聞，哎喲呀，不如你直接聯絡我謝謝。」
讓網友紛紛吐槽，也好奇接下來的狀況。
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