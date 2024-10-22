女星衝上台領獎 閨密睇見一問題即時彈起身幫手 證實真係好姊妹
撰文：ETtoday
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林心如擔任《有生之年》製作人，橫掃6獎項，最後奪下戲劇節目獎，讓她激動不已，好姊妹楊謹華看到她準備上台領獎，趕緊起身朝她做了1個小手勢，貼心舉動被網友讚爆：「真的好姊妹！」
【圖輯】楊謹華反應超快「一眼睇見有問題」秒揮手示意幫林心如做這件事（點圖放大看逐格睇👇👇👇）
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林心如聽到《有生之年》奪下大獎戲劇節目獎時，驚喜摀住嘴巴不敢置信，起身接受四周友人祝福擁抱，沒注意到身上披著黑色外套，遮住了美麗禮服，正準備上台領獎時，坐在後方的楊謹華微微起身，伸出手朝她揮了揮，示意脫下外套要幫忙看顧，林心如見狀也趕緊照做。
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為了讓閨密美美上台，楊謹華的貼心小動作引來網友留言感動說：
「楊謹華真的好姊妹」
「楊還幫她拿一下」
「楊謹華幫忙拿外套XD」
「蘇媽媽幫忙顧外套」
「楊謹華好貼心」
「蘇媽媽和蘿絲媽媽感情好好」。
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