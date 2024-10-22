春花焰劇評｜吳謹言劉學義相愛相殺　劇情漏洞百出但勝在「夠癲」

現在古偶的男主是越來越讓人看不懂了。迎親的時候灑紙錢，訓練女主刺殺自己。好久沒看過這麼癲的古偶了，但不得不說，真的很爽。



這部優酷獨播的《春花焰》，講述的是在戰火中家破人亡的孤女眉林（吳謹言 飾），加入暗廠受訓，刺殺仇人慕容璟和（劉學義 飾），並與之相愛相殺的故事。

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這部全員瘋批的暗黑復仇古偶，透著一股難言的邪氣。現在又開始流行刀女主了，一部接一部，隔壁剛收官的《流水迢迢》即是如此。而這部劇更上一層樓，剛播沒幾天，眉林就已被簪刺、下毒、酷刑來了個一條龍，只剩一年的命了。



但要說「虐女」吧，這部劇的女主可是黑蓮花專業戶「魏姐」吳謹言，角色當然不是什麼小白兔，不可能乖乖被虐。畢竟，眉林也是一心要男主慕容璟和的命，並為之籌謀了十年。

吳謹言獲封陸劇「黑蓮花專業戶」。（《春花焰》劇照）

看到這兒我悟了，原來所謂勢均力敵的愛情，就是一人給對方一刀，誰也不吃虧。所以，不論眉林被虐得有多慘，大家也不會覺得憋屈，只會期待「追妻火葬場」的戲碼。

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男主病嬌瘋批，女主黑蓮花

慕容璟和是標準的病嬌瘋批，人還沒出場，放火屠城的「人屠將軍」、「殺人惡魔」等名號，就吊人胃口。而他每次出場，都自帶邪魅狂狷的詭異氣場。比如進京回朝的重場戲，號稱「百鬼主帥」的病弱瘸子慕容璟和，坐在轎輦上被爛菜饅頭攻擊，他索性撿起饅頭，大口嚼了起來。



景王上演了一幕「肉包子打狗，一去不回」，但他不是《東宮》李承鄞（陳星旭 飾）那樣的真「狗」，而是被栽贓陷害，默默背負駡名，還搭上同袍和母親性命的「美強慘」。

他不是害死眉林全家及十萬百姓的真兇，所以他和女主之間不是那種「談戀愛嗎？滅你全族」的愛情，而只是「要你一個人的命」罷了，小場面。葬送了整個軍隊的慕容璟和，多少有點兒「變態」，痛恨自己的仁慈，狠心將眉林訓練成死士，並將她當成對付真兇太子的死棋。



幸而生命力頑強的眉林，靠著跟慕容璟和鬥心眼子，保住了小命。而一心復仇的眉林，也絕不是任人蹂躪之輩。不得不說，吳謹言實在是把黑蓮花這條賽道玩明白了。

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眉林一心復仇，就算跟瘋批王爺與虎謀皮，也沒什麼大不了，但絕不會吃虧。李承鄞的「李狗」是觀眾罵的，小楓一直是自怨自艾，而黑蓮花會自己動口，殺人誅心。



在本該浪漫的燈會上，眉林將慕容璟和比作咬傷自己的野狗，說好在混熟後野狗會保護她，還送了他一盞「狗燈」。諸如此類的揶揄，瞬間讓眉林從「斯德哥爾摩患者」，華麗變身為人間清醒、盛世黑蓮。

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景王剛要動怒，眉林就剖白說野狗是自己唯一的夥伴，霎時間煙花盛放，黑蓮花和瘋批的愛情別有一番與眾不同。

吳謹言、劉學義在《春花焰》中相愛相殺。（《春花焰》劇照）

相愛相殺，復仇爽劇

《春花焰》這部劇簡直把「相愛相殺」這四個字演繹得淋漓盡致。它的英文名字就叫「kill me love me」，也就是「相愛相殺」的直譯，屬實是把這個流量密碼直接打在了公屏上。



眉林一出場，就是刺殺慕容璟和。尺度也挺大，上來就是浴池濕身刺殺，眉林大膽示愛，卻被王爺反制，彼時她還不知道，這本就是景王設的局。而更驚豔的，是十年前眉林第一次刺殺景王。

剛剛失去雙腿的景王，憤恨之下射傷了眉林的雙腿；從「地獄」而來的眉林，和血爬到景王面前，將之撲倒在地。二人躺在鋪滿落葉的地上四目相對，畫面唯美而詭異。更詭異的是，倒地的景王命令大家不許動。動機不明，但也不重要，反正邏輯早就陣亡了。



爽劇就是這樣，與微短劇同理，節奏快而不講道理，就是讓人上頭，顧不上其它。

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論邏輯bug，這部劇是千瘡百孔。

別的不說，眉林為了殺慕容璟和，努力了十年，只因一塊權杖和慕容璟和的自我剖白，就堅信兇手另有其人，實在太草率了。



而運籌帷幄的慕容璟和扳倒東宮的法子，居然是給眉林下東宮一黨的毒，然後派眉林刺殺自己，引太子的手下殺人滅口，並引誘對方反咬東宮，為此花了十年培養眉林。

難道景王找不出一個身懷武藝的人嗎？非要花十年把訓練眉林，這個計畫更是漏洞百出。



但當眉林與慕容璟和為了掩人耳目，一起刺繡眉來眼去之時；為了金蟬脫殼一起在燈會上戴著面具貼臉殺之時；當景王為了迷惑太子，而給眉林造了一片藍色星河之時，你會驚覺，復仇不過是他倆的遊戲罷了，不用太認真。

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何況這部劇製作精美，主角養眼，還有不少讓人眼前一亮的橋段。比如眉林罰站，慕容璟和不像一般男主那樣替她受罰，而是搬了把椅子觀賞，然後揮揮手，讓侍從給眉林撐傘、扇扇子。



真可謂畫風清奇，甜而不膩，別開生面，看得人嘖嘖稱奇。而慕容璟和隱有太多秘密，甚至害得眉林只剩一年性命，他倆越是甜，越是讓人期待景王墜入愛河後的孽力反噬。

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最新的劇情中，已經明顯假戲真做的景王，被眉林發現了部份秘密，就已經開始了刀男主的節奏。像這種擺明對邏輯自暴自棄的劇，我們也就別較真了，放下腦子，看著開心就好。

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