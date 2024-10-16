黑色月光劇評｜TVB複製黑暗榮耀狗血劇情　揀啱主角成致勝關鍵

去年一部《新聞女王》，今年一部《黑色月光》，相同的班底、平臺和故事基因，反復論證著：港產都市奇觀劇在市場上應有一席之地。



職場大女主生存指南也好，復仇「黑月光」逆襲財閥也好，這種聽起來就帶勁的主題，誰不想點開看看呢？尤其對看慣了現實題材、主旋律題材的觀眾來說，有著TVB家族劇基因、韓系暗黑女主角、「經典女反派臉」楊怡主演的《黑色月光》，有著致命吸引力。

【圖輯】點圖放大看更多《黑色月光》劇照👇👇👇

+ 36

第一集就連續上演網紅「仙人跳」、臥底女公關破局、底層家族VS財閥勢力，仇怨越大，進度越快，張力就越強。這也十分符合近年來流行的微短劇內容邏輯，強調快節奏、強戲劇衝突和故事奇觀。

事實證明，劇集要複製韓劇《黑暗榮耀》的極致狗血和都市奇觀，還得是TVB來。

【相關圖輯】黑暗榮耀2︱結局30大Meme圖逐個數 朴成勳大細眼真人演繹「O.o」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

一、長劇如何拍出微短劇的爽感？

前幾年，在電視劇創作領域一直有「黃金七分鐘，生死前三集」之說：40%的觀眾會在前三集就棄劇。在第一集的棄劇用戶裡，有35%的觀眾是在前7分鐘內棄劇。因此，當時的長劇集想要搶奪用戶注意力，讓觀眾坐定追劇，必須在前三集靠強情節、強創意抓住觀眾眼球。



但後來，這樣的規律被更輕、更短、更極致的微短劇打破。原來要在40分鐘內講明白的看點，如今在微短劇這裡，3分鐘以內就可以搞定。每集都有神反轉，已經不是什麼稀罕事。從這一點來說，《黑色月光》在劇情安排上，幾乎無限接近微短劇的高密度和高信息量。

【圖輯】《黑色月光》氣勢直逼《新聞女王》！點圖放大看《新聞女王》豆瓣評分及更多精彩劇照👇👇👇

+ 20

前兩集就轉折7次以上，包括：女主角為渣男做公關、搞定同級競爭對手成功上位；交代女主角遭遇強暴的前情往事；女主角姐妹情深、立志復仇；女主角與惡少18年後再見面；司機臥底蔣家；惡少出車禍、被父親毒打等等。



兩集之內，觀眾可以確認，這不僅僅是兩個人之間的仇怨，還是兩個家族之間、兩股力量之間的對壘。緊接著牽扯進來的，還有警察、記者和戀愛腦的富家千金等等。

目前來看，女主角這邊雖然勢單力薄，但由於身處暗處和低位，還並沒有被財閥所注意和提防。「光腳的不怕穿鞋的」，底層女主角和資本家之間打了個平手。《黑暗榮耀》那種橫衝直撞的爽感又回來了。

【相關圖輯】韓劇推薦｜近三年豆瓣評分最高韓劇Top10：黑暗榮耀、超能異族…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

考慮到劇情邏輯，許多人會認為這樣的女主角存在「開外掛」嫌疑，計畫實施得過於順利，但戲劇衝突之下，也實在不必計較太多。弱小戰勝強大、陰謀對抗陰謀、暴力回擊暴力，正是觀眾為之津津樂道的，也正是所謂「爽劇」大行其道的根本原因。



畢竟，《琅琊榜》中的梅長蘇（胡歌 飾）也是在反派皇帝眼皮子底下攻克群臣，一步步完成復仇大業的。

【相關圖輯】家族榮耀｜楊茜堯產後復出演技大爆發！盤點她在劇中的10大金句（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

二、選對，事半功倍

如果說楊怡（現名楊茜堯）是《黑色月光》當仁不讓的人選，應該沒人會不同意。



首先，都市劇中的女主角承擔著帶領觀眾進入故事、引發代入感和情緒共鳴的功能，具有親切感和足以撐起整部劇基調的演技尤為關鍵。韓國「國民女演員」宋慧喬，就憑藉超強的號召力和黑化轉型的爆炸性演火了《黑暗榮耀》。

其次，女主角的形象和氣場也最好符合觀眾對於職場「大女人」的想像，專業形象與幹練氣場缺一不可。

【圖輯】點圖放大看更多楊茜堯（楊怡）靚相👇👇👇

+ 32

最為典型的是早年TVB職場女性代表鄭裕玲（代表作《男親女愛》）和陳慧珊（代表作《鑒證實錄》、《衝上雲霄》），以及去年在職場劇《新聞女王》中華麗轉身為「大女人」的佘詩曼。

楊怡與佘詩曼的淵源，還要追溯到2009年的《宮心計》。

【圖輯】點圖放大看更多佘詩曼IG靚相👇👇👇

+ 27

佘詩曼飾演「做好事、說好話、存好心」的劉三好，她告訴好姐妹姚金鈴要「凡事讓三分、忍三分、退三分」。而楊怡飾演的姚金鈴則分分鐘忍不了，著名臺詞「打你就打你，還要選日子嗎？」一度戳爆網友爽點，楊怡成為早期極受歡迎的宮鬥劇女王。



楊怡當年也是憑藉《宮心計》中的姚金鈴一角擊敗佘詩曼，在萬千星輝頒獎典禮上奪得「我最喜愛的電視女角色」獎，後來又在TVB家族商戰劇《名媛望族》中二次拿下視後。

有趣的是，十五年後，劉三好成了敢打敢拼，為了向上攀爬而無所不用其極的新聞主播「Man姐」；姚金鈴則變成了蟄伏多年、只為一朝大仇得報的公關專家「Moon姐」余滿月。

怎麼能說不是一種雙向奔赴呢？並且，《黑色月光》男主王浩信也是2017年憑藉《踩過界》（又名《盲探大律師》）拿到萬千星輝視帝的TVB中堅力量。這部劇當年一度被視為港劇復蘇的代表。

都市劇：反復審判渣男不是目的

雖然這些年的TVB被視為落後份子，警匪、吃面、弱場景的港劇三板斧一度被大陸觀眾嫌棄，甚至達到過多部巡禮大劇齊上而無人問津的地步，但在拍攝都市劇方面，TVB仍有一些高明之處是大陸劇集所缺少的。



比如道德觀層面和語境差異導致的情節大開大合、天馬行空。當國產都市爽劇還在為了審判渣男而費盡心思，對「戀愛腦」女主角諄諄教導時，TVB式家族劇則從不在此處多做停留。更大層面的家族暗戰和逐個擊破的復仇路線，才是《黑色月光》想要達到的爽感。

【相關圖輯】家族榮耀之繼承者｜網民發現疑似穿崩位 上一秒喺香港下秒喺大馬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

劇中，渣得明目張膽的蔣基俊（馬志威 飾）十八年前和十八年後沒有什麼區別，他可以對著對自己一往情深的新婚妻子惡語相向，也會在一眼認出女主角後，風輕雲淡地表示蔑視。同時，他依然兢兢業業扮演著人們眼中的人生贏家。



俗話說，你無法讓一個壞人道歉，也無法叫醒一個裝睡的人。在這一點上，TVB劇集從不回避人性之惡，甚至在這樣的人身上設置了大量極具看點的故事情節。而不少大陸都市劇則經常陷入「讓惡人反思，教好人懂道理」的怪圈當中無法自拔，反復纏繞，最終朝著失真或說教的方向一去不復返。

【圖輯】點圖放大看更多馬志威靚相👇👇👇

+ 14

反之，遭遇過被蔣基俊校園暴力和言語暴力的卓慧雲（林夏薇 飾），自始至終都清楚自己所托非人。她選擇的不是手撕渣男，也不是傷心欲絕，而是沉默著將自己捲入了更深的漩渦當中。



與女主角目的明確的實施復仇計畫相比，身處局中、沉淪而自知的卓慧雲也是另一種「帶感」。這樣的人設，是大陸劇集中不曾見過的。

【圖輯】點圖放大看更多林夏薇靚相👇👇👇

+ 14

優酷×TVB，還有多少驚喜是我不知道的？

從製作層面來看，《黑色月光》與去年佘詩曼主演的《新聞女王》有著相當大的關聯。TVB資深監製、《新聞女王》製片人鐘澍佳此次擔任《黑色月光》總導演，導演姜振傑、尹吉度也都參與執導了《新聞女王》。



編劇梁敏華則是創作過《創世紀》、《妙手仁心》、《衝上雲霄》等TVB經典劇集的老牌編劇。

可以說，在大陸網路平臺和TVB聯手了這些年之後，經歷過港星回巢的《溏心風暴3》、《使徒行者2》、IP大亂燉的合拍劇《無間道》、《深宮計》、曇花一現的《踩過界》、《鐵探》之後，量變終於迎來了質變。

從去年的《新聞女王》到今年的《黑色月光》，港劇終於借微短劇的東風找到了屬於自己的突破口。在現代劇領域，職場大女主+復仇主題+爽劇拍法，也是優酷港劇場獨特的優勢所在。



畢竟，職場劇能做到既滿足人的獵奇心理，在人設方面又兼具職業屬性和引領性，並且不懼長劇集觀眾一貫的審視眼光和複雜輿情，直接連結下沉受眾……TVB之外，還鮮少有大陸公司能做到。

「白月光」需要完美無瑕、活在夢中，港產「黑色月光」則不必。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】