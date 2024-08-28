好搭檔劇評｜未受奧運影響成唯一收視報捷韓劇　拆解爆紅背後原因

【好搭檔】多部韓國電視劇都因早前舉行的2024年巴黎奧運會受影響，不得不停播，讓大家看看世界奧運大賽。但唯獨一部不受奧運影響的韓劇《好搭檔》（Good Partner），卻集集創收視新高！



由雙女主 - 張娜拉與南志鉉領銜主演的《好搭檔》是一部以「離婚」律師所為背景，講述人氣離婚律師車恩京（張娜拉）陷入離婚危機，她與新人律師韓宥利（南志鉉）經常因案件產生激烈衝突，一場律師間職場鬥爭即將上演，在這爭鬥之間也看盡了人生冷暖的故事。

【圖輯】點圖放大看更多《好搭檔》張娜拉IG靚相👇👇👇

+ 15

加上是「童顏代表」張娜拉和南志鉉會在劇中從冤家變成最佳搭檔的組合，大家都對這組實力派演員們的火花紛紛感到期待！到底《好搭檔》的魅力在哪裡，為什麼即使被停播也不影響收視率呢？就讓小編帶你了解《好搭檔》的賣點吧！

好搭檔：金牌資深律師 VS 菜鳥新人律師

張娜拉所飾演的「車恩京」是擁有17年資歷、在律政界特別搶手的離婚專門律師，雖然外表每次看起來很冷酷，說起話來特別刻薄挑剔，但卻是很多人認證的「Wannabe女神」。

【圖輯】點圖放大看更多《好搭檔》劇照👇👇👇

+ 15

而南志鉉則是飾演的菜鳥新人律師「韓宥利」雖然剛畢業出來，便加入了「大正律師事務所」，但她相當能幹並講求效率和公平，也有時候蠻「衝」過頭。與車恩京的辦事風格不同，常常起衝突。但在某個時候兩人長期不停地磨合下，而成為工作上的最佳夥伴，也符合劇名《好搭檔》啦！

好搭檔：離婚內容過於寫實

《好搭檔》是以「離婚」為背景的電視劇，所以劇情所發生的離婚事件像是一方出軌、性格不合等，都是經常發生在現實中。而這部劇的編劇則由真正的離婚專門律師崔唯娜親自執筆劇本，一共花了五年時間寫，這也難怪所有的劇情都貼近現實又直接地捕捉不同的家庭破裂呢！

【同場加映】藝人離婚｜DJ當奴秘密離婚五年冇人知 盤點圈中十個「秘離」例子個個都震撼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

好搭檔：緊張劇情，看大女主手撕小三

原以為家庭幸福美滿的大女主「車恩京」（張娜拉飾演）沒想到自己的丈夫和她自己一起工作了10年的秘書出軌，為了收集出軌證據，女主角低調不提離婚，直到各種貓膩出現而被爆出來渣夫和小三之間的關係，集集都有緊張感和讓人大吃一驚。

即使轉播奧運會，讓《好搭檔》幾乎停播五集，一直受到停播，但跟着劇情的發展，似乎也不影響《好搭檔》收視刷新高，每一集的結尾給觀眾帶來一股衝擊感。在《好搭檔》第7集全國收視達到17.7%、首都圈是18.7％，再次刷新自身最高紀錄。

【相關圖輯】2024下半年必追9大韓劇《魷魚遊戲》《殭屍校園》第二季終上演（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

除了有雙女主 - 張娜拉與南志鉉之外，作為綠葉男配角就找來了剛退伍以這部劇回歸的P.O（表志勳）將飾演「全恩浩」在律師所裡負責帶領南志鉉。以及《機智醫生生活》和《安娜》裡有著熟男魅力的金准韓，飾演讓張娜拉相當信賴的同事兼大學後輩「鄭宇鎮」。而P.O與南志鉉這對小CP，還一直讓小編發出「姨母笑」，期待後期的劇情發展啦！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】