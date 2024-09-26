捨不得星星劇情+劇評｜青梅竹馬天花板　畢業後友共情不變竟是真

【捨不得星星／劇情／劇評】是不是學生時代的「稱兄道弟」一到畢業就會轉瞬即逝？是不是「不管高中有多好，上了大學都會漸行漸遠」？



多年以後的校園情誼總有不一樣的打開方式。近期開播的《捨不得星星》中的主角，就把「漾哥」、「延狗」這樣的稱呼延續到了畢業之後。他們用行動證明了，曾經許下的「苟富貴，勿相忘」、「不離不棄」諾言並非紙上談兵，還有可能進一步升溫。

畢竟，蔣時延這樣的「竹馬天花板」誰不想要？

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而這部劇核心受眾的又一興奮點，是主演張新成、王玉雯戲外真「青梅竹馬」的身份。他們與劇中主角相似，既是同鄉，也是共同成長的同學、鄰居、好友。



兩人在《捨不得星星》中首次出演螢屏情侶，他們之間的貧嘴、打鬧和互懟自然而然，順理成章，多了「本色出演」的強代入感，令不少網友感歎「神仙選角」、「嗑到真青梅竹馬了」。

一入社會深似海，這樣堅固的情誼、甜蜜的互動讓學生觀眾群體深感共鳴，讓已入社會的成年人心嚮往之。

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當甜不自知的校園友誼走進現實

《捨不得星星》的「青梅竹馬」設定是近幾年愛情劇中比較少見的，男女主蔣時延（張新成 飾）和唐漾（王玉雯 飾）少了初相識的陌生和拘謹，多了一份自然而然的默契和心照不宣。



十三年的相處讓兩人一個眼神就能心領神會，輕易能讀懂對方的「加密語言」，也接得住對方下意識的跳脫反應。第一集，唐漾在蔣時延的叫醒服務中醒來，為即將入職新單位而忙碌，蔣時延則不聲不響地把前一天聚會的「殘局」收拾妥當，再開車送唐漾去上班。老友之間不分你我的氛圍感撲面而來。

上班途中，唐漾一邊化妝一邊不客氣地對蔣時延提出了「開穩點」的要求，「好好先生」立即心領神會，使命必達，車開得又快又穩，早餐也準備得恰到好處。

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緊接著又是一系列短信關心、閃送外賣、戴項鍊、摸頭殺的操作，不是男友勝似男友，彈幕直呼：

「太羡慕這樣的友誼」

「才第一集就嗑到了」

「這和談了有什麼區別？」



兩人的相處模式很有意思。蔣時延對唐漾卻有著兄弟式的關心和照顧，他會囑咐唐漾逛街吃東西時不要穿淺色衣服，會提醒她沒經歷過的「辦公室潛規則」，記得她愛吃的餐廳和菜色。

唐漾則延續了學生時代的「毒舌」本色，會在蔣時延閃躲時懟他「煩得名副其實，煩得出類拔萃」。最後得出結論：物以類聚，人以群分。

從他們的相處細節就能看出，沒有個十年往上的相互瞭解打底，還真的做不到如此的情投意合，兩小無猜。

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劇集是經典的雙線敘事，職場部分「班味兒」不重，沒有內卷的壓抑氛圍。但根據角色不同的職業屬性各有側重點，適應規則總是成年人必須要面對的現實，激流勇進也是身處於熱門行業的必備素養。蔣時延和唐漾雖自稱「沒什麼遠大志向」，卻也都在積極應對著事業上的各種突發狀況。



校園部分則更貼近兩人私下相處時的狀態，有放飛自我的熱烈、天真和傻氣，也有插科打諢、互為嘴替的默契，更解釋了兩人懵懂情愫的由來。

我們逐漸在蔣時延的視角裡知曉了，唐漾為什麼會成為「漾哥」，年少時各自的性格是如何形成的……劇情由遠及近，為後續兩人的情感升溫做了充分鋪墊。

從前總說「竹馬打不過天降」，但《捨不得星星》裡的「青梅竹馬」設定卻令人暖到心裡，嗑點滿滿，從友情到愛情的細節糖清甜不膩，既有愛情的浪漫悸動，友情的無話不談，同時又有家人般的溫馨照拂，是所有人理想中打不走、也拆不散的校園情誼。

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合則「肝膽相照」，分則各自精彩

《捨不得星星》的好看之處還在於它劇情上的張弛有度，可鹽可甜。主角們各自獨立、共同成長，也時刻守護著內心純粹的情感。那種合則「肝膽相照」，分則各自精彩的老友相處模式，讓觀眾會心一笑的同時，也十分契合當代年輕觀眾的感情觀。



蔣時延身處於時下最新興、最熱鬧的直播行業，比起人情世故更在意及時的市場回饋和回報率。面對迷失在流量紅利的當紅主播不按規矩行事，蔣時延沒有做過多猶豫，不被流量綁架，果斷選擇與之解約。他的「雙漿協作」理論證明了他精准的判斷力。

唐漾回到家鄉發展，成為單位中年紀最輕的副處長。她初來乍到，一開始請客吃飯遭冷遇，沒有自己的獨立辦公室，又時常遭遇領導的為難。但她不焦躁也不氣餒，反而愈挫愈勇，用實打實的業務能力證明了自己，心理承受力和職業技能都線上。

而無論在工作場合有多麼殺伐果斷，平日裡的蔣時延都還是那個對待老友體貼入微的好哥們。

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他比他自己想得更加細膩和念舊。當蔣時延言之鑿鑿聲稱對唐漾絕無其他想法，否則被車撞時，剛好對面來了一輛外賣車輕輕擦過。話還是說得太早了。



不過，有一點是蔣時延和唐漾多年來都堅持的，那就是兩人作為從學生時代延續到工作時期的好友，是知根知底、拜過把子的，是「站在對方葬禮首排」的第一順位關係，絕非塑膠友誼。

白天，他們各自兢兢業業當好職業人，私下裡則依舊保持著互相訴說心情、分享日常的默契。脫離校園多年，他們仍然熱愛生活，富有童心，不斷開闢著屬於彼此心靈上的疆界。閒暇裡一起約著吃火鍋、逛小吃街，在聚會中相互調侃對他們來說是家常便飯，這些也是現實中許多人亟待找回的最簡單的快樂。

此時，「友達以上」離「戀人已滿」還差一層窗戶紙的距離。

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輕喜+熟人局，張新成、王玉雯CP圈粉

除了愛情、友情觀的表達沁人心脾以外，《捨不得星星》輕喜元素的融入，讓劇集整體氛圍輕鬆有趣，群像塑造多元，臺詞幽默而一針見血，追起來毫無負擔。

校園回憶中，唐漾給蔣時延留下了聰明、勇敢、仗義的印象。她那句「這輩子有我一口飯吃，就有你一個碗刷」，能看出兩人的親密無間和互補性格，讓彈幕發出「家庭地位一目了然」的感慨；

而在不確認彼此心意時，他們也會心存疑慮，小心試探：

「愛情就是一瞬間的情緒泡沫，友誼才是地久天長」

「當愛情消失時，連朋友都做不成了」

「你的生活總是充滿了選擇，而我的生活充滿了必須」。



這些臺詞不僅有趣、有料，更給人以咂摸的空間，藏匿著主角們不輕易與人分享的年少心事。也為後續兩人的發展埋下了伏筆。

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劇中其他角色也各有看點，如清冷酷拽的程回（吳俊霆 飾）、光彩照人的女明星盛倪娜（羅秋韻 飾）、活潑跳脫的蔣亞男（管樂 飾）和唐漾、蔣時延最好的「男閨蜜」馮蔚然（郭耘奇 飾），在劇中都被刻畫得有血有肉，他們雖然是配角，卻也在自己的世界裡各自精彩。



劇中「老友互動」輕快治癒，劇外的熟人局則是這部劇的一大驚喜。《捨不得星星》也是張彤導演與拾上影業的製作團隊再度攜手，集結了《你是我的城池營壘》原班製作班底。

主演張新成、王玉雯真實的「青梅竹馬」的關係，也讓該劇的核心受眾格外欣喜。兩人角色貼臉，互動真實，一個是細膩紳士的溫柔學長，一個陽光親和的元氣少女，給觀眾帶來一種「嗑到真的」的上頭感覺。

其他角色也神奇般地複刻了原著中的人物關係。在劇中飾演蔣時延同學兼合夥人的郭耘奇，生活中是張新成中戲的大學同班同學及室友；郭耘奇與飾演他妻子的管樂，是一起參加喜劇大賽的「老熟人」；連飾演程回的吳俊霆，也曾與張新成在電影中搭檔合作。



並且，《捨不得星星》第一集還聯動了張新成主演的《大宋少年志》，多位「七齋」的熟悉面孔前來客串，開懷暢聊，引發一輪彈幕回憶殺。

畢業季氛圍配合《放心去飛》的BGM，校園的青蔥氣息和少年同伴的單純美好撲面而來。這場如夢似幻的畢業聚會，也給劇集定下了溫暖、浪漫、幽默的基調。

似乎是主創在隔著螢幕與觀眾對話：如果能和曾經最好、最親密的夥伴談一場永不分離的戀愛，你願意嗎？

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】