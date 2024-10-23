福岡第一泡泡姬AV女優藤子未央突宣佈引退　或重操舊業再做風俗娘

撰文：聯合新聞網
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有「福岡第一泡泡姬」稱號的日本24歲AV女優藤子未央（藤子みお）21日突宣布引退，經紀公司證實「健康狀況是主因」。

藤子未央上個月16日於社群透露因事故住院中，直到年底拍攝通通沒了，讓粉絲驚訝，同時留言希望她早日康復。她當時表示若狀況許可她會回歸，但一個月後她直接宣布引退。

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藤子未央21日寫下：

「不僅是因為受傷，在經歷許多事之後，我覺得做了所有能做的事，是時候離開了，感謝大家。」

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而AV達人一劍浣春秋在專欄中透露與藤子未央的經紀公司聊過，公司證實身體狀況是她引退主因，並透露藤子未央認為出道2年多已難再突破，順勢做出「引退」決定。

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至於藤子未央未來規劃？據一劍浣春秋分析指出，藤子未央有風俗背景，就算不拍AV，也有可能重操舊業，但目前最重要的還是她早日恢復健康，先出院再說。

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