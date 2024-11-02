34歲女星被視姦嬲爆 工作人員望實心口稱又白又大 下一句更過份
撰文：ETtoday
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台灣女星瑤瑤（黃喬歆）擁有天使臉孔魔鬼身材，是各大節目的寵兒，但她透露時常因胸部太過豐滿帶來困擾，甚至還會遇到他人騷擾，某次錄影被工作人員直盯著身體看，對方還對她的胸部猛開黃腔，行徑相當低劣。
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瑤瑤近日在節目《小姐姐請回答》中分享曾遭到工作人員騷擾，有次提早到達攝影棚，坐在椅子上準備時，感覺有道異常的目光注視著她，發現原來是現場一位工作人員，對方經過她身後時，利用鏡子的反射盯著她的身體看，輕佻說出：
「哇！瑤瑤，你的胸部真的是又大又白，當你男朋友一定很幸福。」
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瑤瑤一聽當場傻眼，覺得非常不舒服，但最後還是努力忍住不滿情緒，當作沒聽到，默默把委屈往肚裡吞：「比方說一堆人可能講說，瑤瑤妳身材很好胸部很大這種，我還OK真的沒關係，我覺得大家都在，覺得就開個玩笑。」曾莞婷也皺眉直言：
「這應該一巴掌就過去了吧！」
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