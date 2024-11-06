娛圈最美空姐韓國旅遊曬身材「露出心口一位置」嚇到路人唔敢望

台灣女星林佩瑤參加過選秀節目《超級星光大道2》，更因曾任空姐，被網民封為「最美空姐」。近來她和好友前往韓國旅行，樂於展現好身材的她，特地穿了件桃紅色毛衣，胸口則有挖空愛心造型，大方解放上圍以及事業線，沒想到友人卻說路人都不敢直視她，讓她忍不住笑喊：「我對不起大韓民國的人民！」



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林佩瑤早前在IG限時動態Po出和朋友出遊的畫面，她身穿桃紅色挖空毛衣現身，舉手投足盡顯自信，不過當地韓國地陪友人卻說，路人看到她的穿著，馬上把眼神撇開，完全不敢直視，讓她直呼很好笑：

「我對不起大韓民國的人民！這件衣服今晚就不穿出門嚇人了。」



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而這件衣服其實是她去（2023）年為了和老公武俊傑歡慶結婚4週年，特地購入的戰袍，她笑說：

「很少買中高價位以上的衣服，但這個愛心破洞，暴露狂我本人非常尬意（台語：喜歡），就給他開落企（台語：花下去）了。」



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另外，林佩瑤也很注重皮膚以及身材管理，去年2月進行抽脂隆胸手術，也坦言術前沒和老公討論：

「上半身容易發胖已經困擾我一輩子，所以做足功課後，決定要在還不算太老的年紀，讓自己再辣一波！」



好友不僅誇讚她火辣升級，更稱她外型直逼啦啦隊女神林襄，讓她受寵若驚。

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