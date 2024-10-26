圈中人妻厭食症惡化暴瘦至見骨「以黑白照紀錄病況」奪國際攝影獎

F.I.R前結他手黃漢青（阿沁）的愛妻「花花」李汶靜，這些年來與厭食症對抗，更一度爆發呼麻醜聞，不僅重創形象，也讓她的厭食症狀加劇。日前她在社群公開一系列自拍暴瘦黑白照，除分享心路歷程，更宣佈好消息，是照片投稿法國攝影展獲獎，11月將飛往巴黎。



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花花在IG表示，當時深受厭食症所苦，身高148厘米的她一度暴瘦至28公斤：

「幾乎整天只能躺在床上，覺得自己好沒用，但不想一直陷入負面情緒裡，所以我拿起相機為自己記錄下這刻。」



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她向朋友購入二手相機，在房間定時自拍，呈現出厭食症的痛苦與掙扎，「我不再去抱怨『為什麼總是我？』，我想事情的發生都是有意義存在的，都只是人生的一個體驗，而我活過來了」，更表示：

「不要害怕，不要被世俗的美醜制約，不是只有瘦才是美，不論高矮胖瘦每一種美都是那樣獨一無二的妳。」



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另外她將照片投稿製法國Prix de la Photographie Paris（簡稱PX3）國際攝影大賽，第一次參加國際賽就得獎，讓她受寵若驚：

「原本只是在厭食症很嚴重，覺得自己很廢的時候想做些什麼，演員朋友看他鼓勵我投稿比賽，真的沒想到第一次參加國際性比賽就得獎，所以，11月我要去巴黎囉。」



「花花」李汶靜與F.I.R前結他手「阿沁」黃漢青結婚10年，育有一對寶具女。（IG@flora_li_flora）

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